अक्षय खन्ना के Drishyam 3 छोड़ने पर आया अजय देवगन का रिएक्शन, एक्टर ने डायरेक्टर से की बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद अभिनेता अक्षय खन्ना का नाम उनकी अपकमिंग मूवीज को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। उनकी आने वाली फिल्मों की सूची में दृश्यम 3 का नाम भी शामिल था, लेकिन उन्होंने अचानक से इस मूवी से बाहर होकर हर किसी को हैरान किया है। दृश्यम 3 के निर्माता कुमार मंगत पाठक ने एग्रीमेंट साइन करने के बावजूद मूवी को छोड़ने के लिए अक्षय की आलोचना की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब इस मामले को लेकर दृश्यम 3 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने भी रिएक्ट किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है इस पर अजय देवगन की क्या राय है। आइए मामले को विस्तार से जानते हैं। दृश्यम 3 को लेकर मामला गर्म फिल्म दृश्यम 2 के जरिए अभिषेक पाठक ने इस हिट फ्रेंचाइजी की कमान संंभाली है और आने वाले समय में वह इसका तीसरा पार्ट भी लेकर आ रहे हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा हाल ही में की गई है। लेकिन एक्टर अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 से बाहर होने को लेकर फिलहाल मामला काफी गर्माया हुआ है। इस पर अब मूवी के निर्देशक अभिषेक पाठक ने ई टाइम्स को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलकर बात की है और बताया है-

सीक्वल के आधार पर यहां कहानी खत्म हुई वहीं से तीसरे पार्ट की स्टोरी आगे बढ़ेगी। उस हिसाब किरदारों के लुक के साथ बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में अक्षय की हेयर विग की डिमांड फिजूल रही। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वह भविष्य में कोई सोलो फिल्म करके दिखाएं।''