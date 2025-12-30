Language
    इस तारीख से शुरू होगी Drishaym 3 की शूटिंग, अक्षय खन्ना को आउट करते ही लोकेशन कर ली फाइनल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    'धुरंधर' सक्सेस होते ही अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने जिस तरह से सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' से किनारा किया था, उसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। न ...और पढ़ें

    Hero Image

    दृश्यम 3 की शूटिंग पर आया अपडेट/ फोटो- Imdb

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दृश्यम-3' किसी न किसी कारण से चर्चा में आ रही है। पहले मलयालम फिल्म के मेकर्स से खींचतान के बाद इस फिल्म के ऊपर खतरा मंडराया, उसके बाद 'धुरंधर' को सफलता मिलते ही अक्षय खन्ना ने इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की फ्रेंचाइजी से किनारा कर लिया।

    'दृश्यम-3' को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मेकर्स इस फिल्म को डिले करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अभिनेता अक्षय खन्ना के हटने के विवादों के बाद अब फिल्म दृश्यम 3 की टीम शूटिंग शुरू करने के लिए कमर कस चुकी है । इस फिल्म की शूटिंग 2026 में कब से शुरू होगी, उसकी लोकेशन से लेकर रिलीज डेट तक, नीचे पढ़ें हर डिटेल्स:

    जनवरी में इस तारीख से होगी 'दृश्यम-3' की शूटिंग शुरू

    हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, फिल्म की टीम अगले साल आठ जनवरी से गोवा में 'दृश्यम-3' की शूटिंग शुरू करेगी। अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम की पूरी शूटिंग एक ही लोकेशन पर होने वाली है। फिल्म का शुरू से लेकर अंत तक एक ही शेड्यूल में गोवा में शूट किया जाएगा। जिसमें अभिनेता अजय देवगन के साथ अभिनेत्री तब्बू और श्रिया सरन एक बार फिर अपनी पुरानी भूमिकाओं में नजर आएंगे।

    वहीं फिल्म में अभिनेता जयदीप अहलावत की नई एंट्री हुई है, जो अक्षय खन्ना की जगह लेंगे। निर्माता कुमार मंगत पाठक के अनुसार, अक्षय ने अपनी बढ़ी फीस और विग की मांग के कारण फिल्म छोड़ी थी। जिसके बाद उन्होंने अनुबंध तोड़ने के लिए अक्षय को कानूनी नोटिस भी भेजा है। उन्होंने बीते दिनों बॉलीवुड हंगामा से खास बातचीत में निर्माता ने अक्षय खन्ना पर अपना गुस्सा व्यक्त किया था।

    drishyam 3 1

    कब सिनेमाघरों में रिलीज होगी 'दृश्यम-3'

    पहले योजना थी कि दृश्यम 3 को मलयालम, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में एक साथ शूट और प्रदर्शित किया जाएगा। फिर निर्माताओं के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और इस योजना पर पानी फिर गया। मोहनलाल अभिनीत और जीतू जोसेफ निर्देशित मलयालम दृश्यम 3 की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

    drishyam 1

    कुछ दिनों पहले अजय देवगन ने हिंदी में 'दृश्यम-3' की रिलीज की ऑफिशियल जानकारी शेयर की थी। दृश्यम 3 अगले साल 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिषेक पाठक इसके तीसरे पार्ट का निर्देशन करेंगे।

