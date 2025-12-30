इस तारीख से शुरू होगी Drishaym 3 की शूटिंग, अक्षय खन्ना को आउट करते ही लोकेशन कर ली फाइनल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'दृश्यम-3' किसी न किसी कारण से चर्चा में आ रही है। पहले मलयालम फिल्म के मेकर्स से खींचतान के बाद इस फिल्म के ऊपर खतरा मंडराया, उसके बाद 'धुरंधर' को सफलता मिलते ही अक्षय खन्ना ने इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की फ्रेंचाइजी से किनारा कर लिया।

'दृश्यम-3' को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब मेकर्स इस फिल्म को डिले करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अभिनेता अक्षय खन्ना के हटने के विवादों के बाद अब फिल्म दृश्यम 3 की टीम शूटिंग शुरू करने के लिए कमर कस चुकी है । इस फिल्म की शूटिंग 2026 में कब से शुरू होगी, उसकी लोकेशन से लेकर रिलीज डेट तक, नीचे पढ़ें हर डिटेल्स:

जनवरी में इस तारीख से होगी 'दृश्यम-3' की शूटिंग शुरू हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, फिल्म की टीम अगले साल आठ जनवरी से गोवा में 'दृश्यम-3' की शूटिंग शुरू करेगी। अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम की पूरी शूटिंग एक ही लोकेशन पर होने वाली है। फिल्म का शुरू से लेकर अंत तक एक ही शेड्यूल में गोवा में शूट किया जाएगा। जिसमें अभिनेता अजय देवगन के साथ अभिनेत्री तब्बू और श्रिया सरन एक बार फिर अपनी पुरानी भूमिकाओं में नजर आएंगे।