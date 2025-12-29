Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'वो एक सनकी और आलसी है', Drishyam 3 विवाद से पहले इस डायरेक्टर ने Akshaye Khanna पर लगाए थे गंभीर आरोप!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    Akshshaye Khanna X Drishyam 3 Controversy: हाल ही में फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) को लेकर एक विवाद हुआ है। दरअसल ऐन मौके पर अक्षय खन्ना ने फिल्म दृश ...और पढ़ें

    Hero Image

    अक्षय खन्ना पर डायरेक्टर ने लगाए हैरान करने वाले आरोप

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं कि अगर सफलता अगर हाथ लग जाए तो उसे संभालकर रखना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सक्सेस का बुखार लोगों को विवादों का बुखार जरूर देकर जाता है। फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के रहमान डकैत यानि अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के साथ भी यही हो रहा है। जनाब ने जब से धुरंधर से सफलता क्या पाई है तबसे विवादों के साथ उनका नाम जुड़ता जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) को लेकर एक विवाद हुआ है। दरअसल ऐन मौके पर अक्षय खन्ना ने फिल्म दृश्यम 3 को छोड़ दिया, जिसके बाद अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अब एक और पुराना विवाद सामने आ गया है।

    Drishyam

    राइटर-डायरेक्टर ने लगाई अक्षय खन्ना की क्लास

    वो कहते हैं ना 'करेला ऊपर नीमचढ़ा'...एक तरफ तो दृश्यम 3 को लेकर विवाद हो रहा है। उधर हाल ही में अक्षय खन्ना पर एक डायरेक्टर-राइटर ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। दरअसल फिल्म 'सेक्शन 375' में अक्षय खन्ना ने काम किया था।

    यह भी पढ़ें- अक्षय खन्ना के Drishyam 3 छोड़ने पर आया अजय देवगन का रिएक्शन, एक्टर ने डायरेक्टर से की बात

    manish

    इस फिल्म में अक्षय के किरदार की तारीफ हुई थी। वहीं फिल्म के राइटर और कुछ सीन्स को डायरेक्ट करने वाले मनीष गुप्ता (Manish Gupta) ने अक्षय खन्ना पर आरोपों का बम फोड़ा था, जिसके बाद अब उनका एक पुराना इंटरव्यू जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई चौंकाने वाले दावे किए। उनका कहना है कि अक्षय खन्ना मनमानी करते हैं, सनकी हैं और फीस लेकर भी तय वक्त पर शूटिंग करने नहीं आए।

    Section 375 1

    अक्षय खन्ना को लेकर क्या बोले राइटर?

    दरअसल कॉस्मिक कनेक्शन पॉडकास्ट इंटरव्यू में मनीष गुप्ता ने कहा था कि, मुझे अच्छे से याद है कि,

    मुझे 'सेक्शन 375' को लिखने में पूरे तीन साल लगे थे। इसके बाद मैंने 160 अदालती कार्यवाहियों में हिस्सा लिया था। फिर मैंने बहुत रिसर्च की, जजों, वकीलों और रेप कई पीड़ितों से मुलाकात की थी। मुझे फिल्म को लिखने का आईडिया भी एक्टर शाइनी आहूजा के केस से ही मिला था। ये वही एक्टर हैं जिन्हें दुष्कर्म के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। जब वह गिरफ्तार हुए तब मैं मुंबई में ही था। तब मुझे समझ आया कि कानून वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। पूरी फिल्म मैंने लिखी और प्री प्रोडक्शन का सारा काम मैंने ही किया।

    Section 375

    अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा और राहुल भट्ट को फिल्म के लिए मैंने ही मनाया और उनसे फिल्म साइन करवाई। असल में फिल्म का डायरेक्टर तो मैं ही था, लेकिन प्रोड्यूसर और अक्षय खन्ना ने मेरे साथ बहुत गंदी राजनीति की। मुझे सिर्फ राइटिंग का क्रेडिट देकर हटा दिया। सच कहूं तो अक्षय खन्ना के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था। वो बहुत ही सनकी और आलसी है और मन के मुताबिक काम करते हैं। वो चाहते हैं कि सब उनके हिसाब से हो। सबकी बेइज्जती करते हैं और वो खुद किसी की नहीं सुनते हैं। अच्छे एक्टर और अच्छे इंसान में फर्क होता है। उनका यही व्यवहार है, जिसके चलते लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। मैंने उन्हें अच्छा रोल दिया, हीरो बनाया, सब किया लेकिन फिर भी वो एहसान फरामोश निकले।

    Drishyam 3

    आपको बता दें कि फिल्म दृश्यम 3 के विवाद के चलते उनका ये पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। वहीं दृश्यम 3 (Akshaye Khanna left Drishyam 3) को लेकर कहा जा रहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने कड़े शब्दों में अक्षय खन्ना की निंदा की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने धुरंधर की रिलीज के ठीक एक दिन पहले फिल्म छोड़ दी। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि दृश्यम 3 के मेकर्स जल्द ही उन पर लीगल एक्शन भी लेने जा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Drishyam 3 में जयदीप अहलावत की नो एंट्री, अक्षय खन्ना के जाने से बदलनी पड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट