'वो एक सनकी और आलसी है', Drishyam 3 विवाद से पहले इस डायरेक्टर ने Akshaye Khanna पर लगाए थे गंभीर आरोप!

दरअसल कॉस्मिक कनेक्शन पॉडकास्ट इंटरव्यू में मनीष गुप्ता ने कहा था कि, मुझे अच्छे से याद है कि,

मुझे 'सेक्शन 375' को लिखने में पूरे तीन साल लगे थे। इसके बाद मैंने 160 अदालती कार्यवाहियों में हिस्सा लिया था। फिर मैंने बहुत रिसर्च की, जजों, वकीलों और रेप कई पीड़ितों से मुलाकात की थी। मुझे फिल्म को लिखने का आईडिया भी एक्टर शाइनी आहूजा के केस से ही मिला था। ये वही एक्टर हैं जिन्हें दुष्कर्म के आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। जब वह गिरफ्तार हुए तब मैं मुंबई में ही था। तब मुझे समझ आया कि कानून वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। पूरी फिल्म मैंने लिखी और प्री प्रोडक्शन का सारा काम मैंने ही किया।

अक्षय खन्ना, ऋचा चड्ढा और राहुल भट्ट को फिल्म के लिए मैंने ही मनाया और उनसे फिल्म साइन करवाई। असल में फिल्म का डायरेक्टर तो मैं ही था, लेकिन प्रोड्यूसर और अक्षय खन्ना ने मेरे साथ बहुत गंदी राजनीति की। मुझे सिर्फ राइटिंग का क्रेडिट देकर हटा दिया। सच कहूं तो अक्षय खन्ना के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था। वो बहुत ही सनकी और आलसी है और मन के मुताबिक काम करते हैं। वो चाहते हैं कि सब उनके हिसाब से हो। सबकी बेइज्जती करते हैं और वो खुद किसी की नहीं सुनते हैं। अच्छे एक्टर और अच्छे इंसान में फर्क होता है। उनका यही व्यवहार है, जिसके चलते लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। मैंने उन्हें अच्छा रोल दिया, हीरो बनाया, सब किया लेकिन फिर भी वो एहसान फरामोश निकले।