दृश्यम 3 विवाद के बीच Akshaye Khanna ने शुरू की अपकमिंग मूवी की शूटिंग, धुरंधर के बाद मचाएंगे धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में अगर कोई बॉलीवुड अभिनेता सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रहा है तो उसमें अक्षय खन्ना का नाम पहले स्थान पर शामिल होगा। फिल्म धुरंधर की अपार सफलता को लेकर वह लगातार लाइमलाइट बटोर ही रहे थे कि अजय देवगन की अगली फिल्म दृश्यम 3 को अचानक छोड़ने की वजह से भी वह चर्चा में आए। इसको लेकर काफी विवाद देखने को मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन सबके बीच अब अक्षय खन्ना ने अपनी अपकमिंग मूवी की शूटिंग को शुरू कर दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आने वाले समय में वह कौन सी मूवी से धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। अक्षय ने शुरू की इस मूवी की शूटिंग धुरंधर फिल्म रहमान डैकत का किरदार निभाकर अक्षय खन्ना ने अपने दमदार अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया है। या फिर ये कह लीजिए की धुरंधर के जरिए फिल्मी दुनिया में उनका जोरदार कमबैक हो गया है। आने वाले समय में बतौर कलाकार अक्षय कई मूवीज में दिखाई देंगे, जिनमें से एक मूवी की शूटिंग उन्होंने शुरू भी कर दी है।

जो ये बताने के लिए काफी है कि अब धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना का अगला फोकस महाकाली पर है। इस मूवी में अक्षय असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आएंगे। इस मूवी से उनका फर्स्ट लुक बीते साल ही मेकर्स की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसमें वह धांसू अंदाज में नजर आ रहे थे।