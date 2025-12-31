Language
    अक्षय-रणवीर पर चढ़ी Dhurandhar के ब्‍लॉकबस्‍टर होने की खुमारी, क्‍यों छोड़ रहे हैं फिल्‍में? पढ़ें Inside Story

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    Akshaye Khanna X Ranveer Singh: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना ने धुरंधर की सफलता के बाद एक-एक कर फिल्में छोड़ दीं, जिसके बाद मेकर्स को बड़ी परेशानी हो रही ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर की सफलता से क्या बदल गए तेवर?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अबतक आपने कई ऐसी फिल्में देखी होंगी, जिनकी चर्चा खूब होती है और अच्छी फिल्में आती हैं, तो लोग तारीफें भी खूब होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा को बड़ी फिल्मों की सौगात ना मिली हो। कई ऐसी फिल्में आईं, जिन्होंने इतिहास रचा। साल 2025 भी कुछ ऐसा ही रहा। जहां अच्छी फिल्में तो कई आईं, लेकिन साल के आखिर में बॉक्स ऑफिस पर धनवर्षा हो गई।

    ये धनवर्षा कराई फिल्म धुरंधर ने, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अभीतक 1100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया और ये कमाई अभी भी जाती है। पर सबकुछ अच्छा हो जाए, ऐसा होता कहां है भला। एक तरफ जहां धुरंधर को लेकर कई विवाद हुए तो वहीं फिल्म के एक्टर्स के बदलते तेवर ने सबको हैरान कर दिया।

    Dhurandharr (2)

    खबरें आईं कि रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना ने धुरंधर की सफलता के बाद एक-एक कर फिल्में छोड़ दीं, जिसके बाद मेकर्स को बड़ी परेशानी हो रही है। अक्षय खन्ना वाला विवाद को कानून के चौखट तक पहुंच गया है। क्या वाकई में एक फिल्म से सितारों से सिर पर सक्सेस का सुरूर चढ़ा है? चलिए जानते हैं...

    धुरंधर धुआंदार, रणवीर के पास ऑफर्स की भरमार?

    एक तरफ जहां धुरंधर ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े तो दूसरी ओर रणवीर सिंह के करियर की गाड़ी को और तेज रफ्तार भी मिल गई। हालांकि इस रफ्तार में ब्रेक लगना भी जरूरी है, पर शायद अभी रणवीर सक्सेस का मजा ले रहे हैं, तो ऐसे में इस पर ब्रेक अभी इतनी जल्दी तो नहीं ही लगेगा। खैर बात रणवीर की हो रही है, तो धुरंधर के बाद रणवीर सिंह एक फिल्म पर काम करने वाले थे और फिल्म का नाम था डॉन। इस फिल्म का ऐलान साल 2024 में ही हो गया था।

    Don

    कहा गया था कि रणवीर सिंह अब शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बाद सिनेमा के अगले डॉन होंगे। फिल्म का टीजर आया। रणवीर सिंह का लुक भी आया और बड़े हो-हल्ला के साथ फिल्म का ऐलान हो गया। इसके बाद डॉन को बनाने वाले फरहान अख्तर भी तैयारी में लग गए। इसी बीच रणवीर ने धुरंधर की शूटिंग खत्म की और कहा गया कि धुरंधर के बाद रणवीर डॉन की शूटिंग में लग जाएंगे। लेकिन जैसे-जैसे धुरंधर के हिट होने की खबरें आईं तो वैसे ही खबर आई कि रणवीर सिंह ने डॉन 3 को छोड़ दिया।

    DOn 1

    कभी कहा गया कि क्रिएटिव डिफरेंस के चलते रणवीर ने फिल्म छोड़ी है, तो कभी कुछ और कहा गया। हाल में ये भी खबर आई कि रणवीर कि जगह अब फिल्म में ऋतिक रोशन दिख सकते हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि रणवीर डॉन को छोड़कर अपनी फिल्म प्रलय की तैयारी में लग गए हैं। हालांकि ये सिर्फ अभी महज खबरें ही हैं। लेकिन इस सबके बीच लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या वाकई में धुरंधर से मिली सफलता ने रणवीर के तेवर बदल दिए हैं?

    लीगल नोटिस, नया एक्टर, अक्षय खन्ना और 'दृश्यम 3' के विवाद

    रणवीर सिंह (Ranveer Singh) 2025 के बड़े स्टार रहे हैं और बैंकेबल स्टार भी रहे हैं। हालांकि रणवीर के साथ साथ फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना की चर्चा भी खूब हो रही है। फिल्म से अक्षय खन्ना को पसंद करने वालों की फेहरिस्त ज्यादा है। अगर हम ये कहें कि रणवीर से ज्यादा लोगों ने अक्षय़ खन्ना को पसंद किया है, ये कहना गलत भी नहीं होगा।'

    akshay k

    साइलेंट किलर बनकर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ऑडिएंस के दिलों पर टूट पड़े और नतीजा लोगों को दीवाना बनाकर चले गए। अब अक्षय खन्ना पर भी धुरंधर की सक्सेस का बुखार चढ़ गया। हालांकि ये बुखार थोड़ा बहुत होता तो उतर जाता लेकिन इस बुखार ने दृश्यम 3 (Drishyam 3) के मेकर्स को बीमार कर दिया और यहां नतीजा ये हुए कि विवादों की लाइन लग गई। दरअसल अक्षय खन्ना धुरंधर के बाद दृश्यम 3 की शूटिंग करने वाले थे।

    AKshyeeeeeee

    दृश्यम 2 मे अक्षय खन्ना को काफी पसंद किया गया, वैसे ही उनकी डेट्स लॉक थीं, सबकुछ तय वक्त पर था लेकिन जैसे ही धुरंधर ने आसमान की उड़ान भरी तो अक्षय खन्ना का स्टाइल भी बदल गया और धुरंधर के लिए 2-3 करोड़ की फीस लेने वाले अक्षय ने दृश्यम 3 (Akshaye Khanna Drishyam 3) के लिए सीधे ही 21 करोड़ की डिमांड कर डाली। हां, हां 21 करोड़, चौंकिए मत ये आंकड़ा 10 गुना ज्यादा फीस का ही है।

    Drishyam 3

    अक्षय खन्ना को पता है कि सालों से वो जो नहीं कर पा रहे थे वो एक फिल्म ने कर दिखाया तो लोहा गर्म था और उन्होंने इसी पर हथौड़ा मार दिया। हालांकि इस हथौड़े का जवाब उन्हें दृश्यम 3 के मेकर्स ने लीगल नोटिस की धमकी के साथ दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर्स कुमार मंगत पाठक डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने अक्षय खन्ना की जमकर लताड़ लगाई और कहा कि उन्होंने धुरंधर (Dhurandhar) की रिलीज से एक दिन पहले फिल्म को छोड़ा। कई आरोप भी अक्षय खन्ना पर लगे। कहा गया कि अक्षय खन्ना ने फिल्म में विग पहनने के लिए कहा कि वो फिल्म में इस बार विग पहनेंगे।

    drri

    इस पर अभिषेक ने बताया कि अब क्योंकि फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां आखिरी बार खत्म हुई थी, इसलिए अक्षय का किरदार तीसरे भाग में विग नहीं पहन सकता था। हालांकि बाद में अक्षय और मेकर्स के इस बीच पर सहमति बनी भी लेकिन अक्षय ने फिर से इसे लेकर बहस शुरू की और फिर बात बढ़ती चली गई। मेकर्स के मुताबिक, उन्होंने अक्षय को खूब समझाने की कोशिश की। खबर आई कि अक्षय खन्ना की जगह फिल्म में जयदीप अहलावत आ गए हैं।

    aksjyrwe

    हालांकि बाद में कहा गया कि ये खबरें भी झूठी हैं और मेकर्स अब अक्षय की जगह एक नए किरदार को ही लिख रहे हैं। हालांकि इस पर भी मेकर्स ने रिएक्ट किया है कि अक्षय खन्ना ने जो पैसे मांगे थे वो उन्हें दिए गए हैं। हालांकि 21 करोड़ की कोई बात नहीं हुई थी। मेकर्स का कहना है कि अक्षय खन्ना ने दूसरे लोगों के बहकावे में आकर फिल्म छोड़ी है।

    aksahye ranveer

    फिलहाल इन विवादों के बीच एक चीज तो तय है कि सफलता को संभालकर रख पाना थोड़ा मुश्किल तो जरूर होता है। हालांकि हमने यहां अक्षय या रणवीर को लेकर जो बातें कही जा रही हैं सिर्फ उसी को बताने की कोशिश की है।

     