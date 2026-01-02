नए साल पर Dhurandhar की आतिशबाजी से थर्राया बॉक्स ऑफिस, डबल डिजिट में कमाई करने वाली बनी पहली हिंदी मूवी
Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना जैसे सितारों से सजी फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई से एक नया इतिहास रचा है। यह पहली हि ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर धुरंधर (Dhurandhar) ने धमाकेदार अंदाज में नए साल का आगाज किया है। 2025 में रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब फिल्म ने नए साल में एंट्री ली है और कमाई से नया इतिहास भी रच दिया है।
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी धुरंधर रिलीज के बाद से ही क्रिटिक्स और दर्शकों की तारीफें बटोर रही है। दर्शकों को यह फिल्म कितनी पसंद आ रही है, इसका अंदाजा आप फिल्म की कमाई से लगा सकते हैं। कमाई के मामले में यह फिल्म 28 दिन बाद भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है।
धुरंधर बनी डबल डिजिट कमाई वाली पहली हिंदी मूवी
धुरंधर ने जवान और स्त्री 2 जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है और दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय और पहली हिंदी फिल्म बन गई है। रिकॉर्ड बनाने में धुरंधर यहीं नहीं रुकी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 28वें दिन तक डबल डिजिट में कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है।
यह भी पढ़ें- साल के आखिरी दिन Dhurandhar का बड़ा धमाका, दुनियाभर में रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाई से मचाया गदर
नए साल पर धुरंधर ने किया नया धमाका
सैकनिल्क की मानें तो नए साल के मौके पर धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 28वें दिन 15.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। 27वें दिन भी कमाई 12 करोड़ के आसपास थी। फिल्म की कुल कमाई इस वक्त 781 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है।
पुष्पा 2 को पछाड़ने में इतना पीछे है धुरंधर
इससे पहले डबल डिजिट में कमाई करने वाली फिल्म तेलुगु थ्रिलर पुष्पा 2 थी। हालांकि, इस फिल्म ने धुरंधर से कम कमाई की थी। पुष्पा 2 ने हिंदी में 28वें दिन (1 जनवरी 2025) को 10.50 करोड़ का कारोबार किया था।
फिलहाल, धुरंधर ने डे वाइज हिंदी कलेक्शन में तो पुष्पा 2 को पछाड़ दिया है। अब देखना होगा कि फिल्म कब ऑल टाइम कलेक्शन में पुष्पा 2 को पछाड़ खुद नंबर 1 पर काबिज होगी। पुष्पा 2 का ऑलटाइम कलेक्शन 830.10 करोड़ रुपये है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।