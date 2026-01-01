Language
    2000 करोड़ पक्के! सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई Dhurandhar, 27 दिन बाद आया नया वर्जन?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 02:03 PM (IST)

    Dhurandhar Re Release: अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई करके दिखाई है। अब खबर आ रही है कि नए साल के अवसर पर धुरंधर ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई धुरंधर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते 5 दिसंबर को निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे कलाकारों से सजी इस मूवी ने अब तक बड़े पर्दे पर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करके दिखाया है और कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। 

    अब खबर आ रही है कि 27 दिन बाद दर्शकों का बड़े पर्दे पर धुरंधर का नया वर्जन देखने को मिलेगा। क्योंकि 2 कट्स के साथ धुरंधर को थिएटर्स में री-रिलीज किया गया है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में विस्तारपूर्वक जानते हैं। 

    धुरंधर हुई री-रिलीज

    फिल्म धुरंधर को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है, जो 27 दिन बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब खबर आ रही है कि नए साल के मौके पर इस मूवी का नया वर्जन बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है।

    dhurandhar loss

    दरअसल बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में बताया गया है कि सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के बाद धुरंधर के दो सीन में बदलाव किया गया है, जिसमें एक कुछ शब्द को म्यूट और एक डायलॉग में बदलाव किया गया है। 31 दिसंबर 2025 को सभी थिएटर्स को एक ईमेल मिला है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि 1 जनवरी 2026 से फिल्म का नया वर्जन डाउनलोड करके प्रदर्शित किया जाए।

    dhurandharday11collection

    इस तरह से अब आपको धुरंधर कुछ बदलाव के साथ सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो इसे नजदीकि सिनेमाहॉल में देख सकते हैं। हालांकि, इससे धुरंधर की कमाई पर भी असर देखने को मिल सकता है, नए वर्जन को देखने के लिए भारी तादाद में ऑडियंस थिएटर्स पहुंच सकती है। 

    कमाई में अव्वल निकली धुरंधर

    फिल्म धुरंधर ने अबतक कमाई के मामले में धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया गया है। जहां एक तरफ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 766 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये मूवी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्डवाइज धुरंधर का कारोबार 1143 करोड़ के पार पहुंच गया है। जल्द ही धुरंधर शाह रुख खान की जवान के 1148 करोड़ के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगी। 

