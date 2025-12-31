Dhurandhar का खौफ ही नहीं, 2025 में एंटरटेनमेंट जगत की इन खबरों ने मचाया तहलका, Google पर हुई सबसे ज्यादा सर्च

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 एंड हो रहा है और हम नए साल यानी कि 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2025 में सिनेमा की दुनिया में भी खूब उथल-पुथल मची रही। जहां इस साल हमने धर्मेंद्र और मनोज कुमार (Manoj Kumar)जैसे दिग्गज कलाकारों को खो दिया, तो वहीं भारती सिंह से लेकर कटरीना कैफ ने अपनी जिंदगी में एक नए मेहमान का स्वागत किया।

'कृष' का गाना सुनेगा और बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसी फिल्मों और गानों पर जमकर मीम बने, वहीं दूसरी तरफ 'धुरंधर' और 'छावा' जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस हिला डाला। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2025 में कई इवेंट्स हुए, लेकिन लोगों ने गूगल और सोशल मीडिया पर किन फिल्मों, लोगों और मीम्स के बारे में सर्च किया, उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको देंगे।

इन 10 फिल्मों के बारे में गूगल पर किया गया सर्च दिसंबर में रिलीज फिल्म 'धुरंधर' ने आते ही बॉक्स ऑफिस, सोशल मीडिया और मीम्स की दुनिया में कब्जा कर लिया हो, लेकिन गूगल पर 2025 में ट्रेंडिंग और सर्चिंग में ये फिल्म पिछड़ गई है। गूगल पर सबसे ज्यादा जिन 10 फिल्मों के बारे में सर्च किया गया है, उसमें सबसे पहली अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' है, जो इस साल की ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कांतारा: अ लीजेंड चैप्टर 1, रजनीकांत की कूली, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2, हर्षवर्धन राणे की 'सनम तेरी कसम' ने इस साल की टॉप 5 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाई है।

धर्मेंद्र के अलावा मनोरंजन जगत की न्यूज में 42 साल की शेफाली जरीवाला भी छाई रहीं, जिनका जाना फैंस के लिए काफी शॉकिंग था। रिपोर्ट्स की मानें तो उनका निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ था। 27 जून 2025 को शेफाली जरीवाला का निधन हुआ था।