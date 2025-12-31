Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhurandhar का खौफ ही नहीं, 2025 में एंटरटेनमेंट जगत की इन खबरों ने मचाया तहलका, Google पर हुई सबसे ज्यादा सर्च

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    साल 2025 में मनोरंजन जगत में खूब हलचल रही। गूगल बाबा पर एंटरटेनमेंट का नशा जमकर चढ़ा। 2025 में सोशल मीडिया पर भी फिल्मों और गानों की मीम की बाढ़ आ गई। इ ...और पढ़ें

    Hero Image

    साल 2025 में एंटरटेनमेंट की सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च की गई ये खबरें/ फोटो- Jagran Photos

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 एंड हो रहा है और हम नए साल यानी कि 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं। 2025 में सिनेमा की दुनिया में भी खूब उथल-पुथल मची रही। जहां इस साल हमने धर्मेंद्र और मनोज कुमार (Manoj Kumar)जैसे दिग्गज कलाकारों को खो दिया, तो वहीं भारती सिंह से लेकर कटरीना कैफ ने अपनी जिंदगी में एक नए मेहमान का स्वागत किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कृष' का गाना सुनेगा और बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसी फिल्मों और गानों पर जमकर मीम बने, वहीं दूसरी तरफ 'धुरंधर' और 'छावा' जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस हिला डाला। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2025 में कई इवेंट्स हुए, लेकिन लोगों ने गूगल और सोशल मीडिया पर किन फिल्मों, लोगों और मीम्स के बारे में सर्च किया, उसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको देंगे।

    इन 10 फिल्मों के बारे में गूगल पर किया गया सर्च

    दिसंबर में रिलीज फिल्म 'धुरंधर' ने आते ही बॉक्स ऑफिस, सोशल मीडिया और मीम्स की दुनिया में कब्जा कर लिया हो, लेकिन गूगल पर 2025 में ट्रेंडिंग और सर्चिंग में ये फिल्म पिछड़ गई है। गूगल पर सबसे ज्यादा जिन 10 फिल्मों के बारे में सर्च किया गया है, उसमें सबसे पहली अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' है, जो इस साल की ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कांतारा: अ लीजेंड चैप्टर 1, रजनीकांत की कूली, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2, हर्षवर्धन राणे की 'सनम तेरी कसम' ने इस साल की टॉप 5 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाई है।

    यह भी पढ़ें: साल 2025 में जागरण के पाठकों ने सबसे ज्यादा पढ़ीं ये खबरें, चेक करें पूरी लिस्ट

    google 2025

    इसके अलावा मलयालम फिल्म 'मार्को', अक्षय कुमार की 'हाउसफुल 5', राम चरण की 'गेम चेंजर', सान्या मल्होत्रा की 'मिसेज' और होम्बले प्रोडक्शन की एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' के बारे में 2025 में खूब सर्चिंग हुई।

    movie sarch in 2025

    2025 में न्यूज में गूगल पर छाए रहे ये स्टार्स

    साल 2025 में गूगल ट्रेंड्स सर्चिंग के 'न्यूज इवेंट्स' में जिन 2 बॉलीवुड सितारों के बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च किया है, उसमें पहला नाम हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता 'धर्मेंद्र' का है, जिनका बीते महीने 24 नवम्बर को निधन हो गया।

    shefali ja

    धर्मेंद्र के अलावा मनोरंजन जगत की न्यूज में 42 साल की शेफाली जरीवाला भी छाई रहीं, जिनका जाना फैंस के लिए काफी शॉकिंग था। रिपोर्ट्स की मानें तो उनका निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ था। 27 जून 2025 को शेफाली जरीवाला का निधन हुआ था।

    news event 

    इन गानों और डायलॉग्स पर 2025 में बनी खूब रील्स

    गूगल सर्चिंग के अलावा फिल्म और उनके गानों का क्रेज सोशल मीडिया पर भी काफी रहा। धुरंधर में रणवीर सिंह के पाकिस्तान में नाम पूछने पर बोले गए डायलॉग 'हमजा अली' पर लोगों ने खूब वीडियो बनाए। शाह रुख खान की फिल्म 'पठान' के गाने 'झूमे जो पठान' से लेकर आलिया भट्ट के 'केसरिया', बिपाशा बसु के 'बी-पाश बिपाशा' 'डूबे, 'बिजली-बिजली', श्रीवाल्ली' और सैयारा से लेकर उई अम्मा, लाल परी, आज की रात मजा हुस्न का, शेकी-शेकी, शरारत, फासला (FA9LA), साहिबा, गफूर, आया रे तूफान और जाने तू, गानों पर पूरे साल लाखों रील्स बनी।

    इसके अलावा कुछ क्लासिक डायलॉग्स पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त और मैं अपनी फेवरेट हूं पर भी काफी रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Mustafa Ronak (@mustafa.ronak)

    2025 में इन मीम्स ने लोगों को खूब हंसाया

    मीम्स के इस दौर में बॉलीवुड फिल्में भी सोशल मीडिया पर इससे बच नहीं सकी। रजहां धुरंधर में अक्षय खन्ना के बहरीन गाने FA9LA पर लोगों ने खूब मीम बनाए, तो वहीं अर्जुन कपूर का हाफ गर्लफ्रेंड में 'तूने बोला' डायलॉग पर भी खूब मीम बने, इसे 'दस डॉन' गाने के साथ जोड़कर एटीट्यूड और गैंग्स्टर वाली रील्स के लिए इस्तेमाल किया गया। यह भारत में गूगल का 'टॉप ट्रेंडिंग मीम' भी रहा।

    परिणीति चोपड़ा का 'हंसी तो फंसी' के 'मेरे बॉडी में सेन्सेशन्स होते हैं' भी यशराज मुखाते के रीमिक्स के बाद बहुत वायरल हुआ। 2025 की सबसे बड़ी फिल्म 'सैयारा' को भी मीम बनाने के मामले में नहीं बख्शा गया और लोगों ने हार्टब्रेकिंग सींस को सैलरी खत्म होने जैसे मीम से जोड़ दिया।

    यह भी पढ़ें- मूवी फ्लॉप, गाने हिट... 2025 में इन गानों का रहा दबदबा, सुनते ही गुनगुनाने पर हो जाएंगे मजबूर!