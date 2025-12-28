मूवी फ्लॉप, गाने हिट... 2025 में इन गानों का रहा दबदबा, सुनते ही गुनगुनाने पर हो जाएंगे मजबूर!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संगीत एक फिल्म का खास हिस्सा होते हैं। बिना गानों के बॉलीवुड मूवीज अधूरी सी लगती हैं। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि एक अच्छी कहानी फिल्म को हिट बनाती है, लेकिन एक शानदार संगीत फिल्म को फ्लॉप होने के बावजूद सालों-साल जिंदा रखती है। साल 2025 में भी ऐसा ही हुआ। भले ही कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधें मुंह गिरीं, लेकिन उनके कुछ गाने सुपरहिट हुए। आइए आपको उन गानों के बारे में बताते हैं।

हम आपके बिना (Hum Aapke Bina Song) सलमान खान की फिल्म सिकंदर भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन प्रीतम के संगीत और अरिजीत सिंह की आवाज में सजा गाना 'हम आपके बिना' साल के सबसे बड़े रोमांटिक एंथम में से एक बन गया। यह गाना महीनों तक स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर नंबर वन पर ट्रेंड करता रहा।

तू है तो मैं हूं (Tu Hain Toh Main Hoon) अक्षय कुमार की एयर-एक्शन फिल्म स्काई फोर्स सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने में नाकाम रही लेकिन तनिष्क बागची की लिखी और अरिजीत सिंह का गाया गाना 'तू है तो मैं हूं' हर किसी की प्लेलिस्ट का हिस्सा बना। इसके रूहानी बोल और सुकून देने वाली धुन ने इसे रील (Reels) पर भी काफी वायरल कर दिया था।