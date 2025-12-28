मूवी फ्लॉप, गाने हिट... 2025 में इन गानों का रहा दबदबा, सुनते ही गुनगुनाने पर हो जाएंगे मजबूर!

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:12 AM (IST)

    साल 2025 में कई बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं, लेकिन उनके गाने सुपरहिट साबित हुए। गानों की लिरिक्स और म्यूजिक ने सुनने वालों को द ...और पढ़ें

    फ्लॉप फिल्म के सुपरहिट गाने। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संगीत एक फिल्म का खास हिस्सा होते हैं। बिना गानों के बॉलीवुड मूवीज अधूरी सी लगती हैं। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि एक अच्छी कहानी फिल्म को हिट बनाती है, लेकिन एक शानदार संगीत फिल्म को फ्लॉप होने के बावजूद सालों-साल जिंदा रखती है। साल 2025 में भी ऐसा ही हुआ। भले ही कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधें मुंह गिरीं, लेकिन उनके कुछ गाने सुपरहिट हुए। आइए आपको उन गानों के बारे में बताते हैं।

    हम आपके बिना (Hum Aapke Bina Song)

    सलमान खान की फिल्म सिकंदर भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन प्रीतम के संगीत और अरिजीत सिंह की आवाज में सजा गाना 'हम आपके बिना' साल के सबसे बड़े रोमांटिक एंथम में से एक बन गया। यह गाना महीनों तक स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर नंबर वन पर ट्रेंड करता रहा।

     

    तू है तो मैं हूं (Tu Hain Toh Main Hoon)

    अक्षय कुमार की एयर-एक्शन फिल्म स्काई फोर्स सिनेमाघरों में दर्शकों को खींचने में नाकाम रही लेकिन तनिष्क बागची की लिखी और अरिजीत सिंह का गाया गाना 'तू है तो मैं हूं' हर किसी की प्लेलिस्ट का हिस्सा बना। इसके रूहानी बोल और सुकून देने वाली धुन ने इसे रील (Reels) पर भी काफी वायरल कर दिया था।

    उयी अम्मा (Uyi Amma)

    अजय देवगन के भांजे अमान देवगन और राशा थडानी की डेब्यू फिल्म आजाद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिल्म की कहानी दर्शकों को नहीं बांध पाई, लेकिन अमित त्रिवेदी के संगीत वाले गाने 'उयी अम्मा' को लोगों ने खूब प्यार दिया। 

    जोहरा जबीन (Zohra Zabeen) 

    सलमान खान स्टारर सिकंदर का ही एक और गाना जोहरा जबीन अपने पेप्पी बीट्स के चलते काफी पॉपुलर हुआ था। फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद यह सॉन्ग पार्टी-फंक्शन की जान बन गया। 

    लाल परी (Lal Pari)

    अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म हाउसफुल 5 भी खास सफल नहीं रही, लेकिन इसका गाना लाल परी (Lal Pari) पार्टियों की शान बन गई। यह गाना भी इस साल का मोस्ट लिस्टंड सॉन्ग्स में से एक है।

