    Salman Khan नहीं, खलनायक का बेटा बनने वाला था 'मैंने प्यार किया' का 'प्रेम', इस वजह से भाईजान के हाथ आई फिल्म

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:43 PM (IST)

    साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान खान (Salman Khan) को रातोंरात स्टार बना दिया था। बतौर लीड डेब्यू कर वह लाखों लड़कियों के दिलों ...और पढ़ें

    सलमान से पहले इस एक्टर को मिला था प्रेम का रोल। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान के बेटे सलमान खान ने अपने पिता के फुटप्रिंट पर न चलकर अपने लिए अभिनय की राह बनाई और वह सफल भी हुए। जब साल 1988 में उन्होंने बीवी हो तो ऐसी में रेखा के देवर बने तो लोगों ने उन्हें नोटिस किया, लेकिन सफलता का असली रस उन्होंने मैंने प्यार किया (Maine Pyar Kiya) से चखा।

    सूरज बड़जात्या निर्देशित मैंने प्यार किया में प्रेम की भूमिका निभाकर सलमान खान लाखों लड़कियों के क्रश बन गए। स्टारडम की सीढ़ी चढ़ने लगे। मगर शायद यह सब सलमान के पास नहीं होता, अगर कोई और अभिनेता यह फिल्म कर लेता। जी हां, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने प्यार किया के लिए कभी भी सलमान पहली पसंद नहीं थे। 

    सलमान खान नहीं थे पहली पसंद

    सलमान खान से पहले कोई और अभिनेता मैंने प्यार किया से डेब्यू करने वाला था। यह अभिनेता बॉलीवुड के खलनायक का बेटा था जो अपनी पर्सनैलिटी के लिए मशहूर था। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता ने फिल्म साइन भी कर ली थी और शूटिंग भी करने वाले थे। हालांकि, एक वजह से वह फिल्म से आउट और सलमान की एंट्री हो गई।

    Salman Khan movie

    ये एक्टर बनने वाला था प्रेम

    जिस अभिनेता की हम बात कर रहे हैं, वो हैं रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मेहंदी के एक्टर फराज खान (Faraaz Khan)। वह अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभा चुके युसुफ खान के बेटे थे। वह सूरज बड़जात्या की फिल्म से डेब्यू करने वाले थे और उन्होंने फिल्म भी साइन कर ली थी। मगर अचानक उनकी सीरियस तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद यह सलमान खान के हाथ आई।

    Faraaz Khan

    मैंने प्यार किया 80s की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार है। सलमान के साथ लीड रोल में भाग्यश्री नजर आई थीं। यह फिल्म क्लासिक कल्ट मूवीज में गिनी जाती है।

