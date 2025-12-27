Salman Khan नहीं, खलनायक का बेटा बनने वाला था 'मैंने प्यार किया' का 'प्रेम', इस वजह से भाईजान के हाथ आई फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान के बेटे सलमान खान ने अपने पिता के फुटप्रिंट पर न चलकर अपने लिए अभिनय की राह बनाई और वह सफल भी हुए। जब साल 1988 में उन्होंने बीवी हो तो ऐसी में रेखा के देवर बने तो लोगों ने उन्हें नोटिस किया, लेकिन सफलता का असली रस उन्होंने मैंने प्यार किया (Maine Pyar Kiya) से चखा।

सूरज बड़जात्या निर्देशित मैंने प्यार किया में प्रेम की भूमिका निभाकर सलमान खान लाखों लड़कियों के क्रश बन गए। स्टारडम की सीढ़ी चढ़ने लगे। मगर शायद यह सब सलमान के पास नहीं होता, अगर कोई और अभिनेता यह फिल्म कर लेता। जी हां, बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने प्यार किया के लिए कभी भी सलमान पहली पसंद नहीं थे।