Battle Of Galwan Teaser Out: खत्म हुआ इंतजार! रिलीज हुआ 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर, यूजर्स बोले-बिगुल बज गया

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का जन्मदिन हो और फैंस को सरप्राइज न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। 27 दिसंबर को बॉलीवुड के भाईजान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, फैंस जहां उन्हें उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई दे रहे हैं, तो सलमान खान भी अपने फैंस को इस मौके पर रिटर्न गिफ्ट देने से पीछे नहीं रहे।

पहले खबर आई थी कि सलमान के बर्थडे पर उनकी फिल्म 'किक-2' की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन सलमान खान ने अपने फैंस को सरप्राइज करते हुए आगामी वॉर ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर आउट कर दिया, जिसने फैंस की बेसब्री को दोगुने लेवल पर पहुंचा दिया है।