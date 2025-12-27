Battle Of Galwan Teaser Out: खत्म हुआ इंतजार! रिलीज हुआ 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर, यूजर्स बोले-बिगुल बज गया
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का जन्मदिन हो और फैंस को सरप्राइज न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। 27 दिसंबर को बॉलीवुड के भाईजान अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, फैंस जहां उन्हें उनके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई दे रहे हैं, तो सलमान खान भी अपने फैंस को इस मौके पर रिटर्न गिफ्ट देने से पीछे नहीं रहे।
पहले खबर आई थी कि सलमान के बर्थडे पर उनकी फिल्म 'किक-2' की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन सलमान खान ने अपने फैंस को सरप्राइज करते हुए आगामी वॉर ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर आउट कर दिया, जिसने फैंस की बेसब्री को दोगुने लेवल पर पहुंचा दिया है।
आर्मी ऑफिसर बनकर छा गए सलमान खान
'सिकंदर' के फ्लॉप होने के बाद सलमान खान 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए काफी मेहनत कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर के किरदार लिए सलमान ने काफी कठोर ट्रेनिंग की,जैसे उन्होंने बर्फीले पानी में शूटिंग की और लद्दाख की उंचाइयों पर जो उनके पोस्टर में तो दिखाई दी ही थी, लेकिन टीजर में उसकी झलक और क्लियर हुई है।
सलमान खान ने अपने एक्स अकाउंट पर 'बैटल ऑफ गलवान' का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया है, जिसमें वह आर्मी ऑफिसर बनकर हाथ में बंदूक की जगह लट्ठ लिए दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, आंखों के इशारों से दुश्मनों के खिलाफ टीम को अलर्ट करने वाला एक-एक सीन रोंगटे खड़े करने वाला है।
#BattleofGalwan Teaser Out Now!https://t.co/Bxz3VBOLTk@LakhiaApoorva @IChitrangda #HimeshReshammiya #StebinBen #CchintanShah @SKFilmsOfficial @ShamiraahN pic.twitter.com/NCCUDN8Spz— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) December 27, 2025
2020 में चीन और भारत के बीच हुए युद्ध की कहानी
सलमान खान को आर्मी ऑफिसर के लुक में देखने के बाद फैंस काफी उत्साहित हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा, "फाइनली सफलता का बिगुल बज गया है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "भारत माता की जय, आप इससे अच्छा सरप्राइज नहीं दे सकते थे भाईजान"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "बैटल ऑफ गलवान का टीजर एपिक है, कर्नल संतोष बाबू और हमारे बहादुर सैनिकों को इससे अच्छा ट्रिब्यूट नहीं मिल सकता था। सलमान खान का 60वां बर्थडे सबसे खास है"।
आपको बता दें कि अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई असल युद्ध पर बेस्ड स्टोरी है, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों के बीच बिना बंदूक के डंडों और पत्थरों से हाथापाई हुई थी। 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान शहीद कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार अदा कर रहे हैं।
कब रिलीज होगी 'बैटल ऑफ गलवान'
इस फिल्म में सलमान के साथ पहली बार चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। भारत और चीन के बीच यह वॉर ड्रामा फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।
