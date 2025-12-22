Battle Of Galwan Teaser: इस खास दिन पर Salman Khan करेंगे धमाका, वॉर-ड्रामा में इंटेंस है भाईजान का किरदार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान अपने फैंस को खुश रखना अच्छे से जानते हैं और इसीलिए वे सोशल मीडिया पर अपने से जुड़ी हर चीज शेयर करते हैं। इस वक्त उनकी अपकमिंग फिल्म द बैटल ऑफ गलवान को लेकर काफी चर्चा है और फैंस काफी एक्साइटेड भी हैं। इसी बीच भाईजान की फिल्म से एक बड़ी जानकारी सामने आई है-इसके टीजर को लेकर।

क्या है गलवान की कहानी टीजर आने से पहले, मेकर्स बैटल ऑफ गलवान के एक या दो पोस्टर भी रिलीज करेंगे। जो कि यह 25 दिसंबर या 26 दिसंबर यानि क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकते हैं, टीजर इसके बाद ही रिलीज किया जाएगा। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित, बैटल ऑफ गलवान 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई गलवान घाटी की भयानक झड़प की कहानी है, जो एक दुर्लभ सीमा संघर्ष था जिसमें बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के भी जान चली गई थी। इसके बजाय, सैनिकों ने लाठियों और पत्थरों से हाथ-पैर की लड़ाई लड़ी, जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे इमोशनल कहानियों में से एक बन गई।

यह भी पढ़ें- Battle of Galwan से सलमान खान का लुक हुआ वायरल, सेना की वर्दी में नजर आए अभिनेता कब रिलीज होगा टीजर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान बैटल ऑफ गलवान का टीजर एक खास दिन पर रिलीज करने जा रहे हैं। दरअसल 27 दिसंबर को भाईजान अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे और जहां फैंस पहले से ही उत्साहित हैं, वहीं एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि भाईजान का जन्मदिन और भी ज्यादा खुशी वाला हो सकता है क्योंकि मेकर्स सलमान के 60वें जन्मदिन पर उनकी आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं।

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'फिल्म की टीम कुछ समय से टीजर पर काम कर रही है। उन्हें लगता है कि 27 दिसंबर इसे रिलीज करने का सही समय है। यह बैटल ऑफ गलवान की दुनिया से लोगों को परिचित कराएगा और दर्शकों को फिल्म की भव्यता और पैमाने का अंदाजा देगा। यह सलमान खान को भी उनकी पूरी शान के साथ दिखाएगा, जिसे फैंस जरूर पसंद करेंगे'।