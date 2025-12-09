Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Battle Of Galwan Teaser: चल गया पता, इस दिन रिलीज होगा Salman Khan की 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    Battle Of Galwan Teaser Release Date: सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मूवी बैटल ऑफ गलवान का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बैटल ऑफ गलवान पर आया अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का नाम उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle Of Galwan) को लेकर चर्चा में बना हुआ है। निर्देशक अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनने वाली इस वॉर ड्रामा फिल्म की शूटिंग हाल ही में समाप्त हुई है और अब बैटल ऑफ गलवान के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम शुरू होने की जानकारी मिली है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच खबर आ रही है कि मेकर्स ने बैटल ऑफ गलवान की पहली झलक यानी टीजर पेश करने समय तय कर लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सलमान खान की इस बहुचर्चित फिल्म का टीजर कब रिलीज किया जा सकता है। 

    कब रिलीज होगा बैटल ऑफ गलवान का टीजर

    इस साल रिलीज सलमान खान अभिनीत फिल्म सिंकदर बॉक्स आफिस पर बुरी तरह विफल रही थी। अब निगाहें ‘दबंग’ अभिनेता की आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर है। सलमान आगामी 27 दिसंबर को 60 साल के हो जाएंगे। उनकी जन्मतिथि पर प्रशसंकों को खास तोहफा मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस खास दिन उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का पहला लुक (Battle Of Galwan Teaser) जारी किया जाएगा।

    salman

    यह भी पढ़ें- Dharmendra की याद में सिसक-सिसक कर रोए Salman Khan, बोले- 'सब रो रहे थे लेकिन...'

    अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग हाल ही में संपन्न हुई है। साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय व चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प की कहानी पर आधारित इस फिल्म में सलमान 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग आफिसर कर्नल बी संतोष बाबू की भूमिका में नजर आएंगे। बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग अगस्त में शुरू हुई थी और इसका बड़ा हिस्सा लद्दाख में फिल्माया गया है।

    battle

    सलमान खान के अलावा बैटल ऑफ गलवान में अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह और अंकुर भाटिया भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस मूवी को लेकर गोविंदा का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। 

    कब रिलीज होगी बैटल ऑफ गलवान

    जिस तरह से मेकर्स बैटल ऑफ गलवान की तैयारी में लगे हुए हैं, उसे देख ये साफ हो गया है कि 2026 में सलमान खान का जोरदार कमबैक तय है। हालांकि, अभी बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट फाइनल नहीं की गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जून 2026 में बैटल ऑफ गलवान को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा सकता है। 

    यह भी पढ़ें- Kick 2: 12 साल बाद पर्दे पर लौटेगा 'डेविल'! Salman Khan ने किया 'किक 2' का एलान