Battle Of Galwan Teaser: चल गया पता, इस दिन रिलीज होगा Salman Khan की 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का नाम उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle Of Galwan) को लेकर चर्चा में बना हुआ है। निर्देशक अपूर्व लखिया के निर्देशन में बनने वाली इस वॉर ड्रामा फिल्म की शूटिंग हाल ही में समाप्त हुई है और अब बैटल ऑफ गलवान के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम शुरू होने की जानकारी मिली है।

इस बीच खबर आ रही है कि मेकर्स ने बैटल ऑफ गलवान की पहली झलक यानी टीजर पेश करने समय तय कर लिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सलमान खान की इस बहुचर्चित फिल्म का टीजर कब रिलीज किया जा सकता है।

कब रिलीज होगा बैटल ऑफ गलवान का टीजर इस साल रिलीज सलमान खान अभिनीत फिल्म सिंकदर बॉक्स आफिस पर बुरी तरह विफल रही थी। अब निगाहें ‘दबंग’ अभिनेता की आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर है। सलमान आगामी 27 दिसंबर को 60 साल के हो जाएंगे। उनकी जन्मतिथि पर प्रशसंकों को खास तोहफा मिलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक इस खास दिन उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का पहला लुक (Battle Of Galwan Teaser) जारी किया जाएगा।