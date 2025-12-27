भाईजान की Battle of Galwan से डर गई 'अल्फा', क्लैश से बचने के लिए बदली रिलीज डेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म अल्फा (Alpha) को लेकर काफी समय से चर्चा है। इस मूवी में वो शरवरी वाघ के साथ नजर आने वाली थीं। 'अल्फा' वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-नेतृत्व वाली एक्शन फिल्म है। आलिया की आगामी फिल्म 'अल्फा' के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट बदलने का फैसला किया है।

कब रिलीज होने वाली थी अल्फा यह फिल्म पहले 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट बदली जा सकती है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने X हैंडल पर खुलासा किया कि यह फैसला सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से क्लैश से बचने के लिए लिया गया है।