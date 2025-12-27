भाईजान की Battle of Galwan से डर गई 'अल्फा', क्लैश से बचने के लिए बदली रिलीज डेट
आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' की रिलीज डेट बदल दी गई है। यह फिल्म पहले 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म अल्फा (Alpha) को लेकर काफी समय से चर्चा है। इस मूवी में वो शरवरी वाघ के साथ नजर आने वाली थीं। 'अल्फा' वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-नेतृत्व वाली एक्शन फिल्म है। आलिया की आगामी फिल्म 'अल्फा' के निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट बदलने का फैसला किया है।
कब रिलीज होने वाली थी अल्फा
यह फिल्म पहले 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट बदली जा सकती है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने X हैंडल पर खुलासा किया कि यह फैसला सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से क्लैश से बचने के लिए लिया गया है।
उन्होंने लिखा, ‘अल्फा’ ने ‘बैटल ऑफ गलवान’ के साथ टकराव से बचने का रास्ता निकाला – वाईआरएफ नई तारीख पर फैसला करेगी… #आदित्यचोपड़ा ने #सलमानखान के लिए जगह छोड़ी, और #अल्फा की पहले तय रिलीज तारीख 17 अप्रैल 2026 को आगे बढ़ा दिया गया ताकि #बैटल ऑफ गलवान के साथ सीधा टकराव न हो,”
#BreakingNews... 'ALPHA' AVOIDS CLASH WITH 'BATTLE OF GALWAN' – YRF TO DECIDE ON NEW DATE... #AdityaChopra steps aside for #SalmanKhan, moving #Alpha from its earlier announced release date of 17 April 2026 to avoid a direct clash with #BattleOfGalwan.#YRF had locked 17 April… pic.twitter.com/BF3QElleC2— taran adarsh (@taran_adarsh) December 27, 2025
“#वाईआरएफ ने #अल्फा के लिए 17 अप्रैल 2026 की तारीख तय की थी, लेकिन निर्माता अब अगले कुछ महीनों में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के कैलेंडर का आकलन करने के बाद नई रिलीज तारीख की घोषणा करेंगे।”
इससे पहले भी टाली जा चुकी है रिलीज डेट
बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अल्फा को टाला गया है। पहले यह फिल्म क्रिसमस 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम बचा हुआ था जिसकी वजह से मेकर्स ने इसे 2026 तक टाल दिया था। वॉर 2 की रिलीज के दौरान पोस्ट क्रेडिट सीन में इसकी एक झलक दिखाई गई थी। फिल्म में बॉबी देओल का भी अहम रोल होगा।
