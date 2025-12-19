Alia Bhatt ने नए घर में रखा प्री क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेशन, मां और सास संग जमकर की पार्टी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अपने पुराने घर में दीवाली मनाने के बाद आलिया भट्ट ने अपने नियर और डियर लोगों के लिए नए घर में एक क्रिसमस पार्टी रखी। आलिया भट्ट के नए, छह मंजिला कृष्णा राज बंगले में ये पहली क्रिसमस पार्टी है। इस दौरान उनके साथ मां सोनी राजदान, बहन शाहीन भट्ट और आकांक्षा रंजन कपूर जैसी करीबी दोस्तों जश्न मनाते नजर आए। इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

ब्लैक ड्रेस में ढाया कहर इन तस्वीरों को आलेखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आलिया अपनी सास, अभिनेत्री नीतू कपूर के साथ भी पोज देती नजर आईं। इस सेलिब्रेशन के लिए आलिया ने ब्लैक कलर का आउटफिट चुना जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आईं। एक्ट्रेस ने स्ट्रैपलेस टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी थी जो देखने में काफी बोल्ड और एलिगेंट लग रही थी। अपने इस टॉप को आलिया ने लेनोरा की मिनी ब्लैक स्कर्ट के साथ पेयर किया और साथ में शीर नेटेड स्टॉकिंग्ग भी पहनी हुई थी।