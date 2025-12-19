Alia Bhatt ने नए घर में रखा प्री क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेशन, मां और सास संग जमकर की पार्टी
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अपने पुराने घर में दीवाली मनाने के बाद आलिया भट्ट ने अपने नियर और डियर लोगों के लिए नए घर में एक क्रिसमस पार्टी रखी। आलिया भट्ट के नए, छह मंजिला कृष्णा राज बंगले में ये पहली क्रिसमस पार्टी है। इस दौरान उनके साथ मां सोनी राजदान, बहन शाहीन भट्ट और आकांक्षा रंजन कपूर जैसी करीबी दोस्तों जश्न मनाते नजर आए। इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
ब्लैक ड्रेस में ढाया कहर
इन तस्वीरों को आलेखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। आलिया अपनी सास, अभिनेत्री नीतू कपूर के साथ भी पोज देती नजर आईं। इस सेलिब्रेशन के लिए आलिया ने ब्लैक कलर का आउटफिट चुना जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आईं। एक्ट्रेस ने स्ट्रैपलेस टॉप के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी थी जो देखने में काफी बोल्ड और एलिगेंट लग रही थी। अपने इस टॉप को आलिया ने लेनोरा की मिनी ब्लैक स्कर्ट के साथ पेयर किया और साथ में शीर नेटेड स्टॉकिंग्ग भी पहनी हुई थी।
हालांकि इन प्यारी और क्यूट तस्वीरों में रणबीर कपूर और राहा कहीं नजर नहीं आए। वहीं, शाहीन भट्ट गुलाबी सैटिन ड्रेस में बीच में खड़ी नजर आईं। तस्वीरों के बैकग्राउंड में खूबसूरत क्रिसमस सजावट दिखी। एक लंबा क्रिसमस ट्री लाइट्स और सजावट से सजा हुआ था। लकड़ी की सीढ़ियों के पास हरे रंग की झालरें लगी थीं।
नए घर का क्या है इतिहास?
बता दें कि रणबीर-आलिया का नया घर सिर्फ एक लग्जरी होम नहीं है, इसका एक इतिहास है। यह प्रॉपर्टी कभी राज कपूर और कृष्णा राज कपूर की थी, जिसे 1980 के दशक में ऋषि कपूर और नीतू कपूर को दे दिया गया था। अब रणबीर और आलिया की बारी है कि वे इस विरासत को आगे बढ़ाएं।
आलिया भट्ट की आने वाली फिल्में
आलिया भट्ट की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वो बहुत जल्द शरवरी वाघ के साथ अल्फा में नजर आएंगी। अल्फा YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला-प्रधान फिल्म है। इस फिल्म में आलिया के साथ बॉबी देओल भी नजर आएंगे। यह फिल्म अब 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। इसके अलावा लव एंड वॉर में वो विक्की कौशल और रणबीर के साथ नजर आएंगी।
