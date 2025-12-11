Alia Bhatt ने Red Sea Film Festival में मचाई धूम, डिनर नाइट में सलमान खान का जलवा

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने अंतरराष्ट्रीय सफर में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्हें हाल ही में 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जहां उनके फिल्मी करियरको स्क्रीन पर शोकेस भी किया गया।

आलिया की इन फिल्मों की हुई चर्चा फेस्टिवल ने इंस्टाग्राम पर उनकी जीत की घोषणा करते हुए दिखाया कि कैसे 32 वर्षीय एक्ट्रेस वैश्विक स्तर पर लगातार पहचान बना रही हैं। वैरायटी डॉट काम की रिपोर्ट के अनुसार आलिया को ये अवॉर्ड हाईवे, राजी, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों के लिए मिला है। इस खास मौके पर आलिया ने भी शुक्रिया अदा किया है और ढेर सारी तस्वीरें अपने फैन्स को भी दिखाई हैं।

सलमान खान भी थे फेस्टिवल में मौजूद इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान आयोजित गोल्डन बॉल्स गाला डिनर में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में अंतर राष्ट्रीय अभिनेताओं और फिल्म जगत की शीर्ष हस्तियों के साथ सुल्तान अभिनेता सलमान खान अपनी एक खास झलक छोड़ते हुए नजर आए। काले रंग के सूट में सलमान खान की तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है।