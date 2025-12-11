Language
    Alia Bhatt ने Red Sea Film Festival में मचाई धूम, डिनर नाइट में सलमान खान का जलवा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जहाँ उनके फिल्मी ...और पढ़ें

    Hero Image

    आलिया भट्ट को मिला गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने अंतरराष्ट्रीय सफर में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्हें हाल ही में 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जहां उनके फिल्मी करियरको स्क्रीन पर शोकेस भी किया गया।

    आलिया की इन फिल्मों की हुई चर्चा

    फेस्टिवल ने इंस्टाग्राम पर उनकी जीत की घोषणा करते हुए दिखाया कि कैसे 32 वर्षीय एक्ट्रेस वैश्विक स्तर पर लगातार पहचान बना रही हैं। वैरायटी डॉट काम की रिपोर्ट के अनुसार आलिया को ये अवॉर्ड हाईवे, राजी, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों के लिए मिला है। इस खास मौके पर आलिया ने भी शुक्रिया अदा किया है और ढेर सारी तस्वीरें अपने फैन्स को भी दिखाई हैं।

     आलिया भट्ट ने शेयर की कई सारी तस्वीरें

    आलिया ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में कई सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं। इसमें उन्होंने लिखा, 'ये एक जेंटल रिमाइंडर है ये याद दिलाने का कि मैं सिनेमा को क्यों पसंद करती हूं , आसमान तक को जोड़ने की इसकी ताकत... रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवॉर्ड पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं।'

    सलमान खान भी थे फेस्टिवल में मौजूद

    इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान आयोजित गोल्डन बॉल्स गाला डिनर में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराईइस कार्यक्रम में अंतर राष्ट्रीय अभिनेताओं और फिल्म जगत की शीर्ष हस्तियों के साथ सुल्तान अभिनेता सलमान खान अपनी एक खास झलक छोड़ते हुए नजर आए। काले रंग के सूट में सलमान खान की तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है।

    आलिया भट्ट की आने वाली फिल्में

    इसके अलावा आलिया के फिल्मी करियर की बात करें तो एक्ट्रेस बहुत जल्द उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म 'अल्फा' में नजर आएंगी। इस एक्शन-स्पाई थ्रिलर 'अल्फा' में वो शरवारी के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा लव एंड वॉर में वोरणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ नजर आएंगी।

