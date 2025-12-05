Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    250 करोड़ के बंगले में Alia Bhatt ने बेटी राहा संग किया गृह प्रवेश, पापा की यादों को घर लाए Ranbir Kapoor

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:06 AM (IST)

    आखिरकार आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपने नए घर में प्रवेश कर चुके हैं। अपने 250 करोड़ रुपये के बंगले में रणबीर अपने पिता की यादों को भी लेकर आए। वह अपने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    250 करोड़ के बंगले में रणबीर-आलिया का गृह प्रवेश। फोटो क्रेडट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर न हों या फिर उन्होंने अपना अकाउंट ऑफिशियल न किया हो, लेकिन आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अक्सर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े खास पलों को फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले महीने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) अपने परिवार के साथ अपने नए घर में प्रवेश किया। नए घर में प्रवेश, बेटी राहा कपूर (Raha Kapoor) का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया और बहुत भी बहुत सारे खूबसूरत पल थे जिन्हें स्टार कपल ने जियें और अब उनकी झलकियां सामने आई हैं।

    राहा के बर्थडे पर हुआ जश्न

    आलिया भट्ट ने इंस्टग्राम अकाउंट पर 15 फोटोज की एक सीरीज शेयर की है जिसमें नए घर के गृह प्रवेश और राहा की बर्थडे पार्टी की झलकियां शामिल थीं।

    589157423_18557131738021763_2372282724131618483_n

    पहली तस्वीर नन्ही राहा के बर्थडे पार्टी की है, जिसमें मम्मा और बेटी पिंक आउटफिट में दिख रहे हैं। दूसरी फोटो में आलिया और रणबीर अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। पीच कलर की साड़ी में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वहीं, रणबीर व्हाइट कुर्ता-पायजामा पहने हुए हैं।

    589200002_18557131756021763_5565722568648729874_n

    589192881_18557131819021763_4090460598136449106_n

    सासू मां के गले लगीं आलिया

    आलिया और रणबीर ने अपने नए घर में पिता ऋषि कपूर की यादों को भी शामिल किया है। एक फोटो है जिसमें ऋषि की तस्वीर लगी हुई। आलिया अपनी सासू मां नीतू कपूर को गले लगाए हुए हैं।

    589200002_18557131756021763_5565722568648729874_n

    589894931_18557131828021763_3193860064962328537_n

    रणबीर कपूर के सामने हुए नतमस्तक

    एक तस्वीर में रणबीर अपने पिता के सामने नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं। एक तस्वीर में नन्ही राहा गृह प्रवेश पूजा में बैठकर अक्षत हाथ में लिए दिख रही हैं। एक तस्वीर में राहा अपने पापा की गोद में हैं।

    यह भी पढ़ें- Priyanka Chopra की वजह से रुकी हुई थी फरहान अख्तर की Jee Le Zara, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

    588774993_18557131846021763_5771220583094354852_n

    589392014_18557131765021763_1598067669117724873_n

    589047123_18557131810021763_84911420497540100_n

    इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, नवंबर 2025, आप डेढ़ महीने के थे।" चंद मिनटों में सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। कपल की तस्वीरों पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Ranbir Kapoor की वजह से इस एक्ट्रेस ने बर्बाद किया करियर, ब्रेकअप के बाद रो-रोकर हो गया था बुरा हाल!