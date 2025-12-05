250 करोड़ के बंगले में Alia Bhatt ने बेटी राहा संग किया गृह प्रवेश, पापा की यादों को घर लाए Ranbir Kapoor

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर न हों या फिर उन्होंने अपना अकाउंट ऑफिशियल न किया हो, लेकिन आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अक्सर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े खास पलों को फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले महीने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) अपने परिवार के साथ अपने नए घर में प्रवेश किया। नए घर में प्रवेश, बेटी राहा कपूर (Raha Kapoor) का जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया और बहुत भी बहुत सारे खूबसूरत पल थे जिन्हें स्टार कपल ने जियें और अब उनकी झलकियां सामने आई हैं।

राहा के बर्थडे पर हुआ जश्न आलिया भट्ट ने इंस्टग्राम अकाउंट पर 15 फोटोज की एक सीरीज शेयर की है जिसमें नए घर के गृह प्रवेश और राहा की बर्थडे पार्टी की झलकियां शामिल थीं। पहली तस्वीर नन्ही राहा के बर्थडे पार्टी की है, जिसमें मम्मा और बेटी पिंक आउटफिट में दिख रहे हैं। दूसरी फोटो में आलिया और रणबीर अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। पीच कलर की साड़ी में एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वहीं, रणबीर व्हाइट कुर्ता-पायजामा पहने हुए हैं।

सासू मां के गले लगीं आलिया आलिया और रणबीर ने अपने नए घर में पिता ऋषि कपूर की यादों को भी शामिल किया है। एक फोटो है जिसमें ऋषि की तस्वीर लगी हुई। आलिया अपनी सासू मां नीतू कपूर को गले लगाए हुए हैं।