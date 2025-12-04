Language
    Ranbir Kapoor की वजह से इस एक्ट्रेस ने बर्बाद किया करियर, ब्रेकअप के बाद रो-रोकर हो गया था बुरा हाल!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:14 PM (IST)

    रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की लव लाइफ हमेशा से ही काफी चर्चा में रही है। एक एक्ट्रेस रणबीर से ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गई थीं। हाल ही में एक फे ...और पढ़ें

    रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद टूट गई थीं ये एक्ट्रेस। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के साथ शादी से पहले रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) कई हीरोइनों के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहे। एक एक्ट्रेस के साथ उनकी डेटिंग और ब्रेकअप इतना लाइमलाइट में रहा कि अलग होने के बाद भी दोनों एक-दूसरे से बात करने से बचते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। एक्ट्रेस ने यह भी कहा था कि उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया है। हाल ही में एक जानी-मानी पत्रकार ने इसका दावा किया है। 

    रणबीर से ब्रेकअप के बाद टूटीं एक्ट्रेस

    जहरा जानी के साथ बातचीत में जर्नलिस्ट पूजा सामंत ने रिवील किया है कि एक बार वह बॉलीवुड एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने गई थीं जो रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद बुरी तरह टूट गई थीं। यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि कटरीना कैफ थीं।

    रणबीर के चक्कर में बर्बाद किया अपना करियर

    इंटरव्यू में पूजा सामंत ने बताया, "जब हम कैटरीना का इंटरव्यू लेने YRF स्टूडियो गए, तो वह रो रही थीं, बहुत रो रही थीं। वह कह रही थीं कि मैंने गलती की है और मुझे जो काम नहीं मिला, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। वह रो रही थी और हमें बता रही थी कि उन्हें उनसे प्यार हो गया था और फिर चीजें ठीक नहीं हुईं और अब हम साथ नहीं हैं। लेकिन उनकी वजह से मैंने अपना करियर बर्बाद कर लिया।"

    Katrina Kaif

    कपूर खानदान की बहू बनने के चलते ठुकराईं मूवीज

    पूजा सामंत ने आगे कहा, "उन्हें लगा होगा कि रणबीर से शादी के बाद वह कपूर परिवार की सदस्य बन जाएंगी और उन्हें लगा होगा कि वे अपनी बहुओं को फिल्मों में काम नहीं करने देते थे, कम से कम तब तो ऐसा ही था, अब चीजें बदल गई हैं। उन्होंने बहुत सारी फिल्में छोड़ दीं। वह बहुत निराश थीं।"

    बता दें कि रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना कैफ डिप्रेशन में चली गई थीं। फिलहाल, वह विक्की कौशल के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एन्जॉय कर रही हैं। उनका एक बेटा भी है। वहीं, रणबीर ने आलिया से शादी की जिनसे उन्हें एक बेटी है।

