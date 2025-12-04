Ranbir Kapoor की वजह से इस एक्ट्रेस ने बर्बाद किया करियर, ब्रेकअप के बाद रो-रोकर हो गया था बुरा हाल!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के साथ शादी से पहले रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) कई हीरोइनों के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रहे। एक एक्ट्रेस के साथ उनकी डेटिंग और ब्रेकअप इतना लाइमलाइट में रहा कि अलग होने के बाद भी दोनों एक-दूसरे से बात करने से बचते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस का रो-रोकर बुरा हाल हो गया था। एक्ट्रेस ने यह भी कहा था कि उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर लिया है। हाल ही में एक जानी-मानी पत्रकार ने इसका दावा किया है।

रणबीर से ब्रेकअप के बाद टूटीं एक्ट्रेस जहरा जानी के साथ बातचीत में जर्नलिस्ट पूजा सामंत ने रिवील किया है कि एक बार वह बॉलीवुड एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने गई थीं जो रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद बुरी तरह टूट गई थीं। यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि कटरीना कैफ थीं।

रणबीर के चक्कर में बर्बाद किया अपना करियर इंटरव्यू में पूजा सामंत ने बताया, "जब हम कैटरीना का इंटरव्यू लेने YRF स्टूडियो गए, तो वह रो रही थीं, बहुत रो रही थीं। वह कह रही थीं कि मैंने गलती की है और मुझे जो काम नहीं मिला, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। वह रो रही थी और हमें बता रही थी कि उन्हें उनसे प्यार हो गया था और फिर चीजें ठीक नहीं हुईं और अब हम साथ नहीं हैं। लेकिन उनकी वजह से मैंने अपना करियर बर्बाद कर लिया।"