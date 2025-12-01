Katrina Kaif की फिल्म ने जैकी श्रॉफ को कर दिया था कंगाल, बेचना पड़ गया था बेड; जमीन पर सोए थे टाइगर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चार दशक... 250 से ज्यादा फिल्में... जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) इंडस्ट्री के उन उम्दा कलाकारों में से एक हैं जो किसी भी किरदार में ढलना जानते हैं। अभिनय के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जैकी श्रॉफ ने राम लखन, आज का दौर, त्रिमूर्ति, बॉर्डर, बंधन समेत कई फिल्मों में काम किया है। आज भी वह फिल्मों में छोटे से रोल में जान डाल देते हैं। सिनेमा में बतौर अभिनेता उन्होंने खूब सफलता हासिल की, लेकिन जब निर्माता बनने चले तो उन्हें अपने घर का बिस्तर तक बेचना पड़ गया।

सुपरफ्लॉप हुई थी कटरीना की पहली फिल्म कटरीना कैफ स्टारर फिल्म बनाने के चक्कर में जैकी श्रॉफ पूरी तरह कंगाल हो गए थे। घर का सारे फर्नीचर तक बेचना पड़ गया था, यहां तक कि बिस्तर भी। यह फिल्म न केवल सुपरफ्लॉप रही, बल्कि खूब विवादों में भी रही।