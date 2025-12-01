Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Katrina Kaif की फिल्म ने जैकी श्रॉफ को कर दिया था कंगाल, बेचना पड़ गया था बेड; जमीन पर सोए थे टाइगर

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर्स में गिने जाते हैं। यूं तो उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि एक मूवी के चलते वह कंगाल हो गए थे। कटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर मूवी की वजह से उन्हें अपना बेड तक बेचना पड़ गया था। जानिए ऐसा क्यों।

    prefferd source google
    Hero Image

    कटरीना कैफ की मूवी के चलते जैकी श्रॉफ ने बेचा था बेड। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चार दशक... 250 से ज्यादा फिल्में... जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) इंडस्ट्री के उन उम्दा कलाकारों में से एक हैं जो किसी भी किरदार में ढलना जानते हैं। अभिनय के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जैकी श्रॉफ ने राम लखन, आज का दौर, त्रिमूर्ति, बॉर्डर, बंधन समेत कई फिल्मों में काम किया है। आज भी वह फिल्मों में छोटे से रोल में जान डाल देते हैं। सिनेमा में बतौर अभिनेता उन्होंने खूब सफलता हासिल की, लेकिन जब निर्माता बनने चले तो उन्हें अपने घर का बिस्तर तक बेचना पड़ गया।

    सुपरफ्लॉप हुई थी कटरीना की पहली फिल्म

    कटरीना कैफ स्टारर फिल्म बनाने के चक्कर में जैकी श्रॉफ पूरी तरह कंगाल हो गए थे। घर का सारे फर्नीचर तक बेचना पड़ गया था, यहां तक कि बिस्तर भी। यह फिल्म न केवल सुपरफ्लॉप रही, बल्कि खूब विवादों में भी रही।

    हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो 2003 में रिलीज हुई बूम (Boom)। कैजाद गुस्ताद के निर्देशन में बनी फिल्म का निर्माण जैकी और उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ ने किया था। यह फिल्म उस साल की सबसे विवादित फिल्म रही थी।

    Boom Movie

    यह भी पढ़ें- 12 दिन बाद न्यू बॉर्न बेबी के साथ नजर आए Katrina Kaif और विक्की कौशल? क्या है वायरल तस्वीर की सच्चाई

    कर्ज में डूब गए थे जैकी श्रॉफ

    इस फिल्म की सफलता के बाद जैकी श्रॉफ कंगाल हो गए थे और कर्ज में डूब गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जैकी ने फिल्म की सफलता के बाद कहा था-

    मुझे पता था कि हमने कुछ करने की कोशिश की और हमने कुछ खो दिया। अगर मुझे इसके लिए पैसे देने पड़े, तो मैं पैसे दूंगा। मैंने जितना हो सका उतना काम किया और हमने सबको पैसे चुका दिए ताकि मेरे परिवार का नाम साफ हो जाए। बिजनेस में ऊपर-नीचे होता ही है, यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ऊपर ही रहेंगे।

    जैकी श्रॉफ को बेचना पड़ गया था घर का बिस्तर

    जब जैकी इस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे थे, उस वक्त टाइगर बहुत छोटे थे। एक बार टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने उस फेज को याद करते हुए जीक्यू को दिए इंटरव्यू में कहा था-

    मुझे याद है कि कैसे हमारा फर्नीचर एक-एक करके बिक गया था। जो चीजें मैं अपने आस-पास देखकर बड़ा हुआ था, वे गायब होने लगीं। फिर मेरा बिस्तर चला गया। मैं फर्श पर सोने लगा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा एहसास था।

    विवादित रही थी फिल्म

    बूम मूवी से कटरीना कैफ ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, पद्मा लक्ष्मी भी अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म में बोल्ड सीन्स के लिए कटरीना और अमिताभ को बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था।

    यह भी पढ़ें- Don 3: 'धुरंधर' के बाद Don बनेंगे रणवीर सिंह, प्रियंका-कैटरीना की Zee Le Zaraa पर भी फरहान दे दिया अपडेट