लगातार 4 फ्लॉप के बाद बदलेगी Tiger Shroff की किस्मत, नई फिल्म में दिखेगा बदला हुआ अंदाज?
अभिनेता टाइगर श्रॉफ इन दिनों करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। एक्टर की पिछली चार फिल्में कमर्शियल तौर पर फ्लॉप साबित हुई हैं। अब खबर आ रही है कि टाइगर को एक नई फिल्म मिल गई है, जिसमें वह नए अंदाज में नजर आएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे और मशहूर टाइगर श्रॉफ को भला कौन नहीं जानता। बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत करने के बाद बीते कुछ सालों से टाइगर हिट मूवी की तलाश में लगे हुए हैं। कोरोना काल के बाद वह बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेरने में नाकाम रहे हैं।
इस बीच करियर की सबसे खराब दौर के बीच टाइगर श्रॉफ की एक नई फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसके जरिए बड़े पर्दे पर अभिनेता का अंदाज बदला हुआ दिखेगा। आइए जानते है कि आने वाले समय में टाइगर किस तरह की मूवी में नजर आएंगे।
कैसी होगी टाइगर की अपकमिंग मूवी
बागी, हीरोपंती और वार समेत कई फिल्मों में अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने साबित किया है कि वह हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतर एक्शन अभिनेताओं में से एक हैं। हालांकि, कोरोना काल के बाद से उनकी एक हिट फिल्म की तलाश अभी जारी है। कोरोना काल के बाद उनकी पांच फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से एक भी सफल नहीं रही। ऐसे में अब उन्हें नीरजा और धमाका फिल्मों के निर्देशक राम माधवानी का साथ मिला है।
खबरें हैं कि टाइगर श्रॉफ अपनी अगली फिल्म राम माधवानी और निर्माता महावीर जैन के साथ करने जा रहे हैं। राम और महावीर की योजना इस फिल्म से टाइगर को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने की है। यह एक स्प्रिचुअल (अध्यात्मिक) एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें एक्शन के साथ-साथ आस्था का भी समागम होगा। इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा जापान में शूट किया जाएगा। फिलहाल फिल्म की नायिका और खलनायक के लिए कलाकारों की तलाश जारी है।
निर्माताओं की योजना इस फिल्म को वैश्विक स्तर पर बनाने की है। फिल्म की शूटिंग अगले साल की दूसरी तिमाही में शुरू हो सकती है। इस महत्वाकांक्षी फिल्म की शूटिंग से पहले टाइगर तैयारी में जुट गए हैं। जल्द ही फिल्म के पहले लुक के साथ इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
इस एक्ट्रेस का नाम रेस
टाइगर श्रॉफ की इस अपकमिंग मूवी को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि टाइगर की आने वाली फिल्म में अभिनेत्री सारा अली खान अहम भूमिका अदा करती हुईं नजर आ सकती हैं। हालांकि, अभी इसकी आधाकारिक पुष्टि होना बाकी है।
