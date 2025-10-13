बॉलीवुड में करियर बनाने को लेकर Jackie Shroff की बेटी कृष्णा की दो टूक, बोलीं- 'बहुत मुश्किल है यहां काम करना'
अभिनेता जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ फिटनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम मानी जाती हैं। हाल ही उन्होंने दैनिक जागरण को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इस दौरान कृष्णा ने बॉलीवुड में करियर बनाने को लेकर खुलकर बात की है। साथ ही उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी का भी राज खोला है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, मुंबई। अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्शन अभिनेताओं की सूची में अपना स्टारडम स्थापित कर लिया है। हालांकि, जैकी की बेटी कृष्णा श्रॉफ कई वर्षों तक सिनेमा की दुनिया से दूर रहीं। फिल्म निर्माण की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिटनेस और व्यवसाय की दुनिया में स्वयं को स्थापित किया। अब वह ‘खतरों के खिलाड़ी 14’ और ‘छोरियां चली गांव’ जैसे टीवी रियलिटी शो के माध्यम से कैमरे के सामने भी आ रही हैं। हालांकि, उनकी इच्छा कभी भी अभिनय करने की नहीं रही है।
एक्टिंग में करियर को लेकर बोलीं कृष्णा श्रॉफ
कृष्णा कहती हैं, ‘फिक्शन और नान फिक्शन में बहुत अंतर होता है। अगर मुझे स्टेज या कैमरे के सामने कोई पात्र निभाने या कोरियोग्राफी करने के लिए कहा जाए, तो मैं वो नहीं कर सकती। उसके लिए अलग प्रतिभा चाहिए इसलिए मैं रियलिटी शो में ज्यादा सहज हूं। सिनेमा से जुड़े परिवार से आने के कारण सभी यही सोचते थे कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में ही जाऊंगी।
हालांकि, मैं हमेशा कैमरे के पीछे काम करना चाहती थी। मुझे फिल्म प्रोडक्शन, निर्माण और निर्देशन में दिलचस्पी थी। मैंने ‘मुन्ना माइकल’ और ‘बागी 2’ की प्रोडक्शन टीम के साथ काम भी किया था। उसी समय मैंने सोचा कि यही वो काम है, जो मैं कभी नहीं करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि यह दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है।’
टाइगर ने फिटनेस जर्नी में दिया साथ
पिता जैकी श्रॉफ के साथ उनकी फिल्मों के सेट पर जाने को लेकर कृष्णा कहती हैं, ‘डैड ने हमें इन सारी चीजों से बहुत दूर रखा, ताकी हमारी परवरिश सामान्य बच्चों जैसी हो। हालांकि, बचपन में हम डैड की फिल्मों के सेट और शूटिंग देखने के लिए बहुत उत्साहित होते थे। कई बार मौका भी मिला है।’ कृष्णा अपने भाई और अभिनेता टाइगर श्रॉफ को सबसे अच्छा दोस्त भी मानती हैं। वह कहती हैं, ‘टीनएज में मेरा वजन बहुत ज्यादा था।
डैड या भाई के साथ बाहर जाने में बहुत शर्म आती थी, क्योंकि मुझे पता होता था कि बाहर मीडिया या पैपराजी होंगे। उस समय भाई मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले जाते। उन्होंने मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ा, हमेशा मेरे साथ रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि जिंदगी में तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए यहां हूं। इसी से मैं फिटनेस की तरफ प्रेरित हुई। उन्होंने मुझे आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद की।’
