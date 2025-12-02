'पहले बुलाते हैं फिर भगाते हैं...' Ranbir Kapoor को पैपराजी ने किया एक्सपोज, छिड़ा नया विवाद

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    अभिनेता रणबीर कपूर का नाम एक नए विवाद में जुड़ा गया है। पैपराजी को एक्टर की टीम ने बाहर जाने को लेकर कहा, जिसको लेकर पैप्स नाराज हो गए। ...और पढ़ें

    बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन ने पैपराजी पर अपनी भड़ास निकाली थी। इससे पहले भी कई मौके पर सेलेब्स और पैप्स के विवाद सामने आते रहे हैं। इस कड़ी में अब अभिनेता रणबीर कपूर का शामिल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पैपराजी रणबीर को स्पॉट करने पहुंचे, लेकिन एक्टर की सिक्योरिटी टीम ने उन्हें जाने के बोल दिया। 

    जिससे पैपराजी गुस्से में आ गए और उन्होंने शॉकिंग खुलासा करते हुए बताया कि रणबीर कपूर की टीम खुद उन्हें बुलाया है। इसके बाद मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ा लिया है। 

    पैप्स ने रणबीर को किया एक्सपोज

    कई बार ये खबरें सामने आई हैं कि सेलेब्स खुद कॉल करके पैपराजी को बुलाते हैं। हालांकि, ये टिक्र ज्यादातर छोटे फिल्म कलाकार अपनाते हैं। लेकिन इस मामले में अब रणबीर कपूर का नाम भी शामिल हो रहा है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पैपराजी की टीम रणबीर कपूर की फोटो खींचने के लिए तैयार नहीं आ रही है। 

    ranbirkapoor (2)

    लेकिन गाड़ी से एक्टर की सिक्योरिटी टीम ने उतरते ही उनको जाने के लिए कहा और फोटो लेने से मना किया। जिसे देखकर पैप्स नाराज हो गए और उन्होंने ये खुलासा किया कि वह अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं, बल्कि रणबीर की टीम ने खुद बुलाया है। अब इस मामले को लेकर ये बहस छिड़ गई कि एनिमल एक्टर कई मौके पर ये कह चुके हैं कि वह किसी तरह की पीआर एक्टिविटी में भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन आखिर फिर पैप्स को फोटो क्लिक करने के लिए क्यों बुलाते हैं। 

    इस वीडियो के सामने आने के बाद रणबीर कपूर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि, इस पर अभी एक्टर की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। 

    इस मूवी में नजर आएंगे रणबीर

    रणबीर कपूर की आने वाली फिल्मों के बारे में गौर किया जाए तो उनमें लव एंड वॉर, रामायणम् और एनिमल पार्क का नाम शामिल है। 

