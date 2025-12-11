Language
    पाकिस्तानी फैन ने Alia Bhatt को बुलाया पड़ोसी मुल्क, जवाब में 'राजी' एक्ट्रेस ने कर दी ये चालाकी!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:24 AM (IST)

    आलिया भट्ट (Alia Bhatt) सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुईं और इस दौरान उन्होंने एक पाकिस्तानी फैन के सवाल का चालाकी से ...और पढ़ें

    आलिया भट्ट ने पाकिस्तान जाने के सवाल पर दिया जवाब। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आलिया भट्ट (Alia Bhatt) हाल ही में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (Red Sea International Film Festival) में शामिल हुईं जहां उन्होंने अपनी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई बातों पर चर्चा की। इस बीच सबसे ज्यादा ध्यान जो चीज बटोर रही है, वो है आलिया भट्ट का पाकिस्तान जाने वाले सवाल का जवाब। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, रेड सी फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट से एक पाकिस्तानी फैन ने पूछा कि क्या वह कभी पड़ोसी मुल्क जाएंगी या नहीं। इस सवाल का एक्ट्रेस ने इतनी चालाकी से जवाब दिया कि वह सोशल मीडिया पर छा गईं। 

    पाकिस्तान जाने पर क्या बोलीं आलिया भट्ट?

    आलिया ने फिल्म फेस्टिवल में जिज्ञासु होने समेत कई चीजों पर बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत को रिप्रेजेंट करने में कोई प्रेशर महसूस होता है तो उन्होंने कहा कि इससे उन्हें गर्व महसूस होता है। उन्होंने पाकिस्तान के एक फैन के देश आने के सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान जाने के सवाल पर कहा कि कहां उन्हें जहां भी ले जाएगा, वह जाएंगी। उन्हें खुशी होगी। 

    Alia Bhatt

    नेपोटिज्म पर आलिया का रिएक्शन

    बॉलीवुड में हमेशा से ही नेपोटिज्म एक बड़ा मुद्दा रहा है और आलिया पर भी नेपोटिज्म का इल्जाम लगा है। एक्ट्रेस ने इस बारे में कहा है कि ऑडियंस जब किसी कलाकार को अच्छा काम करते हुए देखती है तो सब माफ कर देती है। 

    आलिया भट्ट की आगामी फिल्म

    पिछले एक साल से बड़े पर्दे से गायब हैं। आखिरी बार उन्हें जिगरा (Jigra) मूवी में देखा गया था। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी आगामी स्पाई थ्रिलर अल्फा (Alpha) पर काम कर रही हैं। फिल्म का निर्देशन शिव रवैल कर रहे हैं। आलिया के अलावा मूवी में बॉबी देओल, शरवरी वाघ और अनिल कपूर जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। अल्फा के साथ-साथ आलिया संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर पर भी काम कर रही हैं।

