नहीं मिला सच्चा 'प्रेम' तो Salman Khan ले आए हमशक्ल, रातों-रात मिली शोहरत ही बनी करियर का सबसे बड़ा 'श्राप'
सलमान खान 60 की उम्र में भी कंवारे इसलिए नहीं हैं, क्योंकि उन्हें शादी नहीं करनी थी, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जिसे भी चाहा वह उनका नहीं हो पाय ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान भले ही बड़े पर्दे के रोमांटिक किंग हो, लेकिन असर जिंदगी के लवर ब्वॉय का टैग तो सलमान खान के पास ही है। अगर बॉलीवुड में किसी की सबसे दिलचस्प और हार्टब्रेकिंग लव स्टोरी के किस्से हैं, तो वह सलमान खान के हैं, जिन्होंने सोमी अली से लेकर ऐश्वर्या राय, संगीता बिजलानी और कटरीना कैफ सहित कई हसीनाओं को डेट किया है।
हालांकि, 60 साल के हो चुके सलमान खान के प्यार को कभी मंजिल नहीं मिली। वह अपनी चाहत को भले ही न पा सके हों, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में हूबहू वैसी ही एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया, जो बिल्कुल उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड्स की तरह लगती थीं। रातों-रात डुप्लीकेट हसीनाओं को सफलता भी मिली, लेकिन जिसे वह वरदान समझ रही थीं, वही उनके करियर का सबसे बड़ा श्राप बन गया। सलमान ने किन-किन हमशक्ल को लॉन्च किया, नीचे देखें डिटेल्स:
स्नेहा उल्लाल
ऐश्वर्या राय और सलमान खान का ब्रेकअप 2002 के आसपास हुआ था। कहा जाता है कि सलमान, पूर्व मिस वर्ल्ड के प्यार में इस कदर गिरफ्त थे कि उन्होंने सोमी अली को भी भुला दिया। ऐश्वर्या से अलग होने के तीन साल बाद ही सलमान खान ने हूबहू उनकी तरह दिखने वाली स्नेहा उल्लाल को बॉलीवुड में लॉन्च किया। दोनों ने साथ में 2005 में फिल्म 'लकी: नो टाइम फॉर लव' में काम किया।
मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन स्नेहा, ऐश्वर्या की हमशक्ल बनकर रातों-रात छा गईं। ऐसा लगा था कि इसके बाद उनका करियर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लकी के बाद उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वह बड़ी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाईं।
जरीन खान
कटरीना कैफ को और सलमान खान के रिश्ते को लेकर भी हमेशा अफवाहें उड़ती रही हैं। दोनों की लव स्टोरी की चर्चा बॉलीवुड में आज भी दबी जुबान में की जाती है। दरअसल, जब कटरीना मॉडलिंग आर रही थीं, तो उसी दौरान वह सलमान की बहन अलवीरा से मिली थीं और उन्होंने ही दोनों की मुलाकात करवाई थी। वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई और दोनों ने एक-दूसरे को डेट किया, लेकिन उनके प्यार को भी मंजिल न मिल पाई। जब सलमान खान को 'अजब प्रेम की गजब कहानी' के बाद रणबीर और कटरीना के बारे में पता चला तो उन्होंने मिस कैफ से रिश्ते तोड़ दिए।
सलमान खान ने ईट का जवाब पत्थर से तब दिया, जब उन्होंने साल 2010 में ब्रेकअप के एक साल बाद ही जरीन खान को बॉलीवुड में फिल्म 'वीर' से लॉन्च कर दिया। जो स्नेहा के साथ हुआ, वही जरीन को भी झेलना पड़ा। वह रातों रात फेमस तो हुईं, लेकिन कटरीना की हमशक्ल के रूप में। जरीन खान को भी बॉलीवुड में बड़ी उड़ान नहीं मिली और टेकऑफ करने से पहले ही उनका करियर धड़ाम हो गया।
