साठ के हुए सलमान खान, MS Dhoni के साथ फार्म हाउस पर सेलिब्रेट किया बर्थडे; वायरल हो गई Video

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान 27 दिसंबर को 60 साल के हो गए। अपने बर्थडे के मौके पर उन्‍होंने पनवेल स्थित फार्महाउस में एक भव्‍य पार्टी का आयोजन किया। इसमें सलमान के परिवार के सदस्य और बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे शामिल हुए। इस पार्टी में पूर्व भारतीय कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी भी नजर आए।

वे अपनी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा धोनी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। धोनी को देखने के लिए सलमान के फार्महाउस के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। सलमान और धोनी ने एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई, जो तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

धोनी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में मैदान पर वापसी करेंगे। 44 साल के धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक और सीजन खेलते नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी को उन्होंने अपनी कप्तानी में 5 आईपीएल खिताब दिलाए हैं। धोनी 19वें सीजन में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में खेलते नजर आएंगे। वह रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेलेंगे। गायकवाड़ के कोहनी में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद धोनी ने 2025 सीजन में चेन्‍नई की कप्तानी की थी।

#WATCH | Maharashtra | Former Captain of the Indian Cricket Team Mahendra Singh Dhoni leaves after attending actor Salman Khan's 60th birthday party at Panvel. pic.twitter.com/Sb7XA186Eo — ANI (@ANI) December 26, 2025 धोनी की बढ़ती उम्र को देखते हुए चेन्‍नई ने राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड कर रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले संजू सैमसन को स्‍क्वॉड में शामिल करके विकेटकीपिंग के विकल्पों को मजबूत किया है। उन्होंने विकेटकीपिंग के बैकअप विकल्पों को और मजबूत करने के लिए युवा खिलाड़ी कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम में साइन किया है।