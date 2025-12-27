Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    साठ के हुए सलमान खान, MS Dhoni के साथ फार्म हाउस पर सेलिब्रेट किया बर्थडे; वायरल हो गई Video

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:40 AM (IST)

    सलमान खान 27 दिसंबर को 60 साल के हो गए। अपने बर्थडे के मौके पर उन्‍होंने पनवेल स्थित फार्महाउस में एक भव्‍य पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में पूर्व ...और पढ़ें

    Hero Image

    साथ नजर आए सलमान और धोनी।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान 27 दिसंबर को 60 साल के हो गए। अपने बर्थडे के मौके पर उन्‍होंने पनवेल स्थित फार्महाउस में एक भव्‍य पार्टी का आयोजन किया। इसमें सलमान के परिवार के सदस्य और बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारे शामिल हुए। इस पार्टी में पूर्व भारतीय कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी भी नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वे अपनी पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा धोनी के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। धोनी को देखने के लिए सलमान के फार्महाउस के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। सलमान और धोनी ने एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई, जो तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

    धोनी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में मैदान पर वापसी करेंगे। 44 साल के धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक और सीजन खेलते नजर आएंगे। फ्रेंचाइजी को उन्होंने अपनी कप्तानी में 5 आईपीएल खिताब दिलाए हैं। धोनी 19वें सीजन में विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में खेलते नजर आएंगे। वह रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेलेंगे। गायकवाड़ के कोहनी में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद धोनी ने 2025 सीजन में चेन्‍नई की कप्तानी की थी।

     

     

     

    धोनी की बढ़ती उम्र को देखते हुए चेन्‍नई ने राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड कर रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले संजू सैमसन को स्‍क्वॉड में शामिल करके विकेटकीपिंग के विकल्पों को मजबूत किया है। उन्होंने विकेटकीपिंग के बैकअप विकल्पों को और मजबूत करने के लिए युवा खिलाड़ी कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम में साइन किया है।

    IPL 2026 के लिए चेन्‍नई का फुल स्क्वॉड

    रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, महेंद्र सिंह धोनी, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, संजू सैमसन, अकील हुसैन (2 करोड़ रुपये), प्रशांत वीर (14.2 करोड़ रुपये), कार्तिक शर्मा (14.2 करोड़ रुपये), मैथ्‍यू शॉर्ट (1.50 करोड़ रुपये), अमन खान (40 लाख रुपये), सरफराज खान (75 लाख रुपये), मैट हेनरी (2 करोड़ रुपये), राहुल चाहर (5.20 करोड़ रुपये) और जैक फोक्‍स (75 लाख रुपये)।

    यह भी पढ़ें- पावर हिटिंग ने कार्तिक शर्मा को दिलाई पहचान, आगरा में दीपक चाहर के पिता की अकादमी में सीखे क्रिकेट के गुर

    यह भी पढ़ें- 'एमएस धोनी के कारण बर्बाद हुआ करियर!', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने पूरी सच्‍चाई खोलकर रख दी