    'एमएस धोनी के कारण बर्बाद हुआ करियर!', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने पूरी सच्‍चाई खोलकर रख दी

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व लेग स्पिनर ने एमएस धोनी के बारे में बड़ा खुलासा किया है। पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी के बारे में कहा जाता है कि उनके कारण इस खिलाड़ी क ...और पढ़ें

    एमएस धोनी

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्राने उन अफवाहों को खारिज किया, जिसमें कहा गया कि एमएस धोनी के कप्‍तान रहने के कारण उनका करियर बर्बाद हुआ। पूर्व लेग स्पिनर ने मेंसएक्‍सपी के यूट्यूब चैनल पर एक पोडकास्‍ट में एमएस धोनी के बारे में खुलकर बातचीत की।

    कई लोगों का मानना है कि अगर धोनी कप्‍तान नहीं होते तो अमित मिश्रा भारत के लिए ज्‍यादा मैच खेलते। हालांकि, पूर्व गेंदबाज ने कहा कि अगर धोनी कप्‍तान नहीं होते तो शायद उन्‍हें खेलने का मौका भी नहीं मिलता। मिश्रा ने पूर्व भारतीय कप्‍तान एमएस धोनी को इस बात का श्रेय दिया कि वो अंतरराष्‍ट्रीय करियर में वापसी कर सके।

    अमित मिश्रा ने क्‍या कहा

    लोग कहते है कि अगर धोनी कप्‍तान नहीं होता तो मेरा करियर बेहतर होता। मगर कौन जानता है कि वो नहीं होते तो शायद मुझे टीम में मौका भी नहीं मिलता। मैं उनके नेतृत्‍व में ही खेला। मैंने वापसी भी की। वो कप्‍तान के रूप में राजी हुए तभी मेरी वापसी हो सकी। तो चीजों को सकारात्‍मक तरीके से भी देखना चाहिए।

    -

    अमित मिश्रा

    मिश्रा का करियर

    अमित मिश्रा ने 2003 में भारत के लिए वनडे डेब्‍यू किया। 2008 में टेस्‍ट डेब्‍यू और 2010 में टी20 इंटरनेशनल डेब्‍यू किया। लेग स्‍पिनर ने 22 टेस्‍ट, 36 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्‍व किया और क्रमश: 76, 64 और 16 विकेट चटकाए।

    धोनी ने किया सपोर्ट

    मिश्रा ने खुलासा किया कि कैसे धोनी ने उन्‍हें भारत के लिए खेलने वाले दिनों में मदद की। मिश्रा ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच याद किया, जहां उन्‍होंने धोनी की सलाह पाकर 18/5 का बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन किया।

    मिश्रा ने कहा, 'मुझे धोनी का सपोर्ट था। जब मैं भी प्‍लेइंग 11 का हिस्‍सा रहा तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि धोनी ने मुझे टिप्‍स नहीं दी हो। वो हमेशा मुझे चीजें बताते थे। मैं न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था, जो कि मेरी आखिरी वनडे सीरीज थी। धोनी कप्‍तान था। वो कड़ा मुकाबला था। मैं गेंदबाजी करने आया। हमने 260 या 270 रन बनाए थे। मैंने रन रोकने पर ध्‍यान दिया और विकेट लेने के बारे में नहीं सोचा।'

    मैच बदलने वाला गेंदबाजी स्‍पेल

    उन्‍होंने आगे कहा, 'कुछ ओवर के बाद धोनी मेरे पास और कहा कि मैं अपनी नैसर्गिक गेंदबाजी नहीं कर रहा हूं। उन्‍होंने मुझे कहा कि ज्‍यादा सोच नहीं और जो हमेशा से करता रहा हूं, वो ही करूं। मैंने वैसा ही किया और विकेट मिल गया। उन्‍होंने कहा कि यह आपकी गेंदबाजी है। इसी तरह गेंदबाजी करो। ज्‍यादा सोचो मत। वो मैच बदलने वाला गेंदबाजी स्‍पेल रहा। मैंने पांच विकेट लिए। मुझे लगता है कि वो मेरा सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजी स्‍पेल भी रहा। उनकी सोच थी कि अगर मैंने विकेट नहीं लिए तो हम मैच हार जाएंगे। इस तरह वो मेरा समर्थन करते थे।'

    मिश्रा जी का संन्‍यास

    अमित मिश्रा ने सितंबर 2025 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्‍यास लिया। उन्‍होंने 162 आईपीएल मैच खेले, जिसमें 174 विकेट चटकाए। अमित मिश्रा ने आईपीएल में तीन हैट्रिक भी ली। एमएस धोनी भारत के सबसे सफल कप्‍तानों में से एक हैं। उनके रहते कई खिलाड़‍ियों का करियर निखरा।

