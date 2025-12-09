IPL 2026 से पहले पूरी तरह फिट दिखे एमएस धोनी, दोस्तों के साथ मिलकर जमकर खेला पिकलबॉल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी अब सिर्फ आईपीएल खेलते हैं। हर आईपीएल से पहले इस बारे में ये चर्चा होती है कि ये उनका आखिरी आईपीएल होगा। हालांकि, हर बार ये चर्चा ठंडी पड़ जाती है। इस बार फिर धोनी मैदान पर उतरेंगे और वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं।

धोनी ने अपने दोस्तों के साथ पिकलबॉल खेला और बताया कि वह पूरी तरह से फिट हैं। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और उनकी कप्तानी में इस फ्रेंचाइजी ने पांच बार खिताब अपने नाम किया है। अब धोनी टीम के कप्तान नहीं है लेकिन टीम के बॉस असल में वही हैं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इस बात को कबूल किया है।

पिकलबॉल से है प्यार क्रिकेट धोनी का पसंदीदा खेल है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन पिकलबॉल भी माही के फेवरेट बनता जा रहा है। वह कई बार इस खेल को खेलते हुए दिखाई दिए हैं। ये टेनिस का एक छोटा प्रारूप कहा जा सकता है जिसमें कोर्ट काफी छोटा होता है और इसका रैकेट भी। दो साल पहले धोनी अपने जूनियर ऋषभ पंत के साथ पिकलबॉल खेलते हुए देखे गए थे। अब वह एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ पिकलबॉल खेलते हुए दिखाई दिए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक धोनी दुबई में अपने दोस्तों के साथ पिकलबॉल खेलते हुए नजर आए। धोनी इस दौरान काफी फिट दिखाई दिए जिसका साफ मतलब है कि वह आईपीएल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।