IND vs SA: मैच से पहले मंदिर पहुंचे सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर, जगन्नाथ जी का लिया आशीर्वाद

जागरण संवाददाता, पुरी। कटक के बारबाटी स्टेडियम में नौ दिसंबर (आज) भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा।

मैच से पहले पुरी में टीम इंडिया के मुख्य कोच के साथ 4 खिलाड़ी जगन्नाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। टी-20 मैच से पहले खिलाड़ियों ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए।

कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। कोच गौतम गंभीर, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर भी साथ थे। कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ी मंदिर के अंदर प्रवेश किए।

मैच से पहले उन्होंने कालिया (भगवान जगन्नाथ) का आशीर्वाद लिया। कुछ खिलाड़ी मैच से पहले दर्शन के लिए पुरी पहुंचे।

सूचना हो कि आज बारबाटी स्टेडियम में भारत–दक्षिण अफ्रीका भिड़ेंगे। इसी के लिए टीम इंडिया महाप्रभु (जगन्नाथ) के शरण में पहुंची। कोच के साथ कुछ खिलाड़ियों ने भी दर्शन किया।

इसके बाद वे भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गए। शाम 7 बजे भारत–दक्षिण अफ्रीका का पहला टी-20 मुकाबला खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारबाटी से शुरू होगा।

सोमवार को दोनों टीमों ने मैच के लिए अभ्यास किया। मैच को देखते हुए कटक में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम में 45 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है।