पावर हिटिंग ने कार्तिक शर्मा को दिलाई पहचान, आगरा में दीपक चाहर के पिता की अकादमी में सीखे क्रिकेट के गुर

जागरण संवाददाता, आगरा : आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में 14.20 करोड़ (चेन्‍नई सुपर किंग्‍स) में बिके कार्तिक शर्मा अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। मूलरूप से भरतपुर के रहने वाले कार्तिक के पिता मनोज शर्मा ने बताया वे वर्तमान में बोदला में परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने आगरा में लोकेंद्र सिंह चाहर (क्रिकेटर दीपक चाहर के पिता) की अकादमी से कोचिंग शुरू की।

कार्तिक शर्मा पांच वर्ष की आयु में चाहर क्रिकेट अकादमी प्रशिक्षण को पहुंचे थे। तब कोच से कार्तिक कहते थे, सर छक्के मारने वाला क्रिकेटर बनना है। राजस्थान की टीम से खेलने वाले कार्तिक बड़े शाट्स मारने और तूफानी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। कार्तिक ने डेथ ओवरों में फिनिशर की भूमिका निभा कई मैच टीम को जिताए हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में राजस्थान के लिए पांच मैचों में उन्होंने 160 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए। उनकी क्लीन हिटिंग और पावर हिटिंग ने पूर्व क्रिकेटरों रविचंद्रन अश्विन और केविन पीटरसन का ध्यान खींचा। रणजी ट्रॉफी पदार्पण पर ही शतक जड़ा और 2025-26 सीजन में तीन शतक लगाए। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जहां उन्होंने नौ मैचों में 445 रन ठोके।