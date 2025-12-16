Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पावर हिटिंग ने कार्तिक शर्मा को दिलाई पहचान, आगरा में दीपक चाहर के पिता की अकादमी में सीखे क्रिकेट के गुर

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:16 PM (IST)

    आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में 14.20 करोड़ (चेन्‍नई सुपर किंग्‍स) में बिके कार्तिक शर्मा अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। कार्तिक शर्मा पांच ...और पढ़ें

    Hero Image

    मालामाल हुए कार्तिक शर्मा।

    जागरण संवाददाता, आगरा : आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में 14.20 करोड़ (चेन्‍नई सुपर किंग्‍स) में बिके कार्तिक शर्मा अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। मूलरूप से भरतपुर के रहने वाले कार्तिक के पिता मनोज शर्मा ने बताया वे वर्तमान में बोदला में परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने आगरा में लोकेंद्र सिंह चाहर (क्रिकेटर दीपक चाहर के पिता) की अकादमी से कोचिंग शुरू की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्तिक शर्मा पांच वर्ष की आयु में चाहर क्रिकेट अकादमी प्रशिक्षण को पहुंचे थे। तब कोच से कार्तिक कहते थे, सर छक्के मारने वाला क्रिकेटर बनना है। राजस्थान की टीम से खेलने वाले कार्तिक बड़े शाट्स मारने और तूफानी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। कार्तिक ने डेथ ओवरों में फिनिशर की भूमिका निभा कई मैच टीम को जिताए हैं।

    सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में राजस्थान के लिए पांच मैचों में उन्होंने 160 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए। उनकी क्लीन हिटिंग और पावर हिटिंग ने पूर्व क्रिकेटरों रविचंद्रन अश्विन और केविन पीटरसन का ध्यान खींचा। रणजी ट्रॉफी पदार्पण पर ही शतक जड़ा और 2025-26 सीजन में तीन शतक लगाए। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जहां उन्होंने नौ मैचों में 445 रन ठोके।

    टी-20 में अब तक 28 छक्के लगा चुके हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रमाण है। पिछले सीजन में लिस्ट में नाम अंत में होने से नीलामी में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार पहली बोली में ही खरीदार मिल गया। लोकेंद्र चाहर ने कहा कि कार्तिक अब टीम में एमएस धोनी जैसे दिग्गजों के साथ खेलेंगे, जहां से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

    यह भी पढ़ें- IPL 2026 Auction: 'डैडी आर्मी' नहीं अब 'यंगिस्‍तान' बनी चेन्‍नई सुपर किंग्‍स, ऑक्‍शन में युवाओं पर लगाया दांव

    यह भी पढ़ें- IPL Auction 2026: आगरा के कार्तिक शर्मा ने मारा मैदान, CSK ने लगाई रिकॉर्ड ऊंची बोली; राहुल चाहर को इंतजार