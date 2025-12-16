स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में मिनी ऑक्‍शन चल रहा है। 5 बार की चैंपियन चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने इस नीलामी में डैडी आर्मी वाली अपनी छवि को बदलने की कोशिश की। रुतुराज गायकवाड़ की कप्‍तानी वाली टीम ने युवाओं और अनकैप्‍ड प्‍लेयर्स पर बोली लगाई। इतना ही नहीं टीम में पहले से भी कुछ युवा प्‍लेयर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चेन्‍नई ने यूपी के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर पर रिकॉर्ड 14.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। ऐसे में वह सबसे महंगे अनकैप्‍ड प्‍लेयर भी बन गए हैं। 20 साल के प्रशांत के बाद CSK ने राजस्‍थान के विकेटकीपर बल्‍लेबाज पर भी जमकर पैसा बहाया। चेन्‍नई ने उन्‍हें भी 14.20 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। इन दोनों अनकैप्‍ड प्‍लेयर्स का बेस प्राइस 30-30 लाख रुपये था। ऐसे में दोनों को 47 गुना ज्‍यादा पैसा मिला है।

CSK के युवा प्‍लेयर आयुष म्हात्रे: 18 साल

कार्तिक शर्मा: 19 साल

प्रशांत वीर: 20 साल

नूर अहमद: 20 साल

डेवाल्ड ब्रेविस: 22 साल इन प्‍लेयर्स को खरीदा ऑक्‍शन में चेन्‍नई ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के अलावा अकील हुसैन, अमन खान, राहुल चाहर और सरफराज खान को अपने साथ जोड़ा। चेन्‍नई ऑक्‍शन में 43.40 करोड़ रुपये लेकर उतरी थी। सीएसके ने आखिरी बार 2023 में खिताब जीता था। ऐसे में 5 बार की चैंपियन टीम की नजर बेहतर खरीदारी कर जीत का छक्‍का लगाने पर होगी।