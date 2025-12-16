Language
    IPL Auction: सबसे महंगे अनकैप्‍ड प्‍लेयर बने Prashant Veer, चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने 47 गुना ज्‍यादा पैसा दिया

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:30 PM (IST)

    20 साल के प्रशांत वीर ने अपने अपने छोटे से करियर में बल्‍ले और गेंद दोनों से प्रभावित किया है। बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर को चेन्‍नई में रवींद्र जडेजा का ...और पढ़ें

    करोड़पति बने प्रशांत वीर।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 से पहले अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में हो रहे मिनी ऑक्‍शन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स डेडी आर्मी वाली अपनी छवि को बदलने का प्रयास कर ही है। नीलामी में फ्रेंचाइजी ने युवाओं पर भरोसा जताया है। चेन्‍नई ने यूपी के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर पर रिकॉर्ड बोली लगाई।

    5 बार की चैंपियन टीम ने प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। इसके साथ ही वह सबसे महंगे अनकैप्‍ड प्‍लेयर भी बन गए हैं। चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने उन्‍हें बेस प्राइस से करीब 47 गुना ज्‍यादा पैसा दिया।

    प्रशांत ने किया है प्रभावित

    20 साल के प्रशांत ने अपने छोटे से करियर में बल्‍ले और गेंद दोनों से प्रभावित किया है। बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर को चेन्‍नई में रवींद्र जडेजा का रिप्‍लेसमेंट माना जा रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्रशांत ने 7 मैचों में 169.19 के स्ट्राइक रेट और 37.33 की औसत से 112 रन बनाए। बिहार के खिलाफ उन्‍होंने नाबाद 40 रन की पारी खेली थी। इतना ही नहीं उन्‍होंने टूर्नामेंट में 9 विकेट भी लिए थे। इस दौरान उनकी औसत 18.77 और इकोनॉमी 6.76 की रही।

    यूपी टी20 लीग में छाए थे

    उत्तर प्रदेश टी20 लीग 2025 में प्रशांत वीर एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे थे। नोएडा सुपर किंग्स (Noida Super Kings) के कप्तान प्रशांत वीर (Prashant Veer) ने 10 पारियों में 64.00 के औसत और 155.34 के स्ट्राइक रेट से 320 रन ठोके थे। इस दौरान बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने 3 अर्धशतक भी लगाए थे और 8 सफलताएं प्राप्‍त की थीं।

    प्रशांत वीर मेंस U23 स्टेट ए ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। हालांकि, फाइनल मुकाबले में उत्‍तर प्रदेश को तमिलनाडु ने शिकस्‍त दी थी। टूर्नामेंट में प्रशांत ने काफी प्रभावित किया था। उन्‍होंने 94.00 की औसत और 128.76 के स्ट्राइक रेट से 7 मैचों में 376 रन कूट दिए। इतना ही नहीं उन्‍होंने 18 विकेट भी अपने नाम किए थे। 

     

     

     

    प्रशांत वीर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, "मुझे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना बहुत पसंद होगा। मेरा धोनी सर के साथ एक सीजन में खेलने का सपना है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खासकर उनकी कूलनेस। वह भी मेरी तरह लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं।"

