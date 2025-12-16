स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। CSK IPL Auction 2026 LIVE: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में आज मिनी ऑक्‍शन हो रहा है। ऑक्‍शन में सभी फ्रेंचाइजी की नजर बेहतर से बेहतर खरीदारी पर है। 5 बार की चैंपियन चेन्‍नई सुपर किंग्‍स 43.40 करोड़ रुपये लेकर नीलामी के बाजार में उतरी है। चेन्‍नई सुपर किंग्‍स को 9 स्‍लॉट भरने हैं, इनमें 4 विदेशी प्‍लेयर भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऑक्‍शन से पहले फ्रेंचाइजी ने 10 प्‍लेयर को रिलीज और 15 को रिटेन किया था। इतना ही नहीं रुतुराज गायकवाड़ की कप्‍तानी वाली टीम ने संजू सैमसन को राजस्‍थान रॉयल्‍स से ट्रेड किया था। बदले में उन्‍हें रवींद्र जडेजा और सैम करन का साथ छोड़ना पड़ा था। नीलामी में चेन्‍नई की नजर स्पिन ऑलराउंडर पर रह सकती है।