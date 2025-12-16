Language
    IPL Auction: मथीश पथिराना को KKR ने 18 करोड़ में खरीदा, श्रीलंकाई पेसर ने नीलामी में बना दिया अनोखा रिकॉर्ड

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    कोलकाता ने मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। इसके साथ ही पथिराना आईपीएल ऑक्‍शन में बिकने वाले सबसे महंगे श्रीलंकाई प्‍लेयर बन गए हैं ...और पढ़ें

    चेन्‍नई के बाद कोलकाता में पहुंचे मथीशा।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में हो रहे मिनी ऑक्‍शन में कुछ प्‍लेयर्स पर जहां धनवर्षा हो रही है तो वहीं कुछ खिलाड़ी अभी अनसोल्‍ड रहे हैं। ऑक्‍शन में सबसे मोटा पर्स लेकर उतरी कोलकाता नाइटराइडर्स मोटी रकम खर्च कर रही है। केकेआर ने पहले कैमरून ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। इसके बाद 3 बार की चैंपियन टीम ने मथीशा पथिराना पर भी जमकर पैसे खर्च किए।

    मथीशा ने रचा इतिहास

    कोलकाता ने मथीशा पथिराना को 18 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। इसके साथ ही पथिराना आईपीएल ऑक्‍शन में बिकने वाले सबसे महंगे श्रीलंकाई प्‍लेयर बन गए हैं। पथिराना का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये थे। दिल्‍ली कैपिटल्‍स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्‍हें खरीदने में रुचि दिखाई।

    दोनों ने 15 करोड़ के पार इस बोली को पहुंचा दिया। 16 करोड़ पर कोलकाता की एंट्री हुई। इसके बाद कोलकाता और लखनऊ ने पथिराना पर बोली लगाई। 17.80 करोड़ पर लखनऊ ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में कोलकाता ने उन्‍हें 18 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा।

    चेन्‍नई ने नहीं दिखाई रुचि

    आईपीएल 2025 तक पथिराना चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का हिस्‍सा थे। चेन्‍नई ने उन्‍हें 13 करोड़ के प्राइस पर रिलीज कर दिया था। ऐसे में ऑक्‍शन में उन्‍हें 5 करोड़ का फायदा ही हुआ है। पथिराना को महेंद्र सिंह धोनी का खास माना जाता है। वह 2022 से चेन्‍नई का हिस्‍सा थे।

    पथिराना ने अपने करियर में अब तक 32 आईपीएल मैच खेले हैं। इस दौरान श्रीलंकाई पेसर ने करीब 22 की औसत और 8.68 की इकोनॉमी से 47 विकेट चटकाए हैं। 4/28 लीग में उनका सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। पथिराना का पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा था। उन्‍होंने 12 मुकाबलों में 13 सफलताएं ही प्राप्‍त की थीं। इस दौरान वह काफी महंगे साबित हुए थे। उन्‍होंने 10 से ज्‍यादा की इकोनॉमी से रन खर्च किए थे। ऐसे में ऑक्‍शन से पहले चेन्‍नई ने उन्‍हें रिलीज कर दिया था। 

     

     

     

