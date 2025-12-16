स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में हो रहे मिनी ऑक्‍शन में इतिहास रचा गया। पहले ही सेट के खिलाड़ी कैमरून ग्रीन पर कोलकाता नाइटराइडर्स ने रिकॉर्ड बोली लगाई। केकेआर ने ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। इसके साथ ही वह ऑक्‍शन में बिकने वाले सबसे महंगे विदेशी प्‍लयेर बन गए हैं। उन्‍होंने मिचेल स्‍टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कोलकाता ने 2024 में स्‍टार्क को 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।

तीसरे नंबर पर पहुंचे इतना ही नहीं ग्रीन आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे प्‍लेयर भी बन गए हैं। इस लिस्‍ट में पहले नंबर पर भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत हैं। पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये देखकर अपने साथ जोड़ा था। वहीं दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर हैं।

ऋषभ पंत: 27 करोड़ (LSG)

श्रेयस अय्यर: 26.75 करोड़ (PBKS)

कैमरन ग्रीन: 25.20 करोड़ (KKR)

मिचेल स्टार्क: 24.75 करोड़ (KKR)

वेंकटेश अय्यर: 23.75 करोड़ (KKR)

पैट कमिंस: 20.50 करोड़ (SRH)

सैम करन: 18.50 करोड़ (PBKS)

अर्शदीप सिंह/युजवेंद्र चहल: 18.00 करोड़ (PBKS)

कैमरन ग्रीन: 17.50 करोड़ (MI) तीसरे कंगारू प्‍लेयर बने ग्रीन 20 करोड़ रुपये से अधिक फीस पाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले स्टार्क और पैट कमिंस (20.5 करोड़ रुपये) ने 2024 में यह उपलब्धि हासिल की थी। हालांकि, ग्रीन को 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे, बाकी की राशि (7.20 करोड़ रुपये) बीसीसीआई को जाएगी।