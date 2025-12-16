Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Cameron Green को KKR ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, कंगारू खिलाड़ी को मिलेंगे केवल 18 करोड़, आखिर ऐसा क्‍यों? आसानी से समझें

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:21 PM (IST)

    सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन को खरीदने में रुचि दिखाई। इसके बाद राजस्‍थान रॉयल्‍स भी मैदान में उतर आई। आरआर के बाद कोलकाता ने भी बोली लगाना ...और पढ़ें

    Hero Image

    ग्रीन हुए मालामाल।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले आज, 16 दिंसंबर को अबू धाबी के एतिहाद स्टेडियम में मिनी ऑक्‍शन हो रहा है। पहले ही सेट में इतिहास रचा गया। ऑस्‍ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को खरीदने में कई फ्रेंचाइजी ने रुचि दिखाई। ऐसे में वह 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए। अंत में कोलकाता ने बाजी मारी। केकेआर ने ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। IPL 2024 में ग्रीन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्‍सा थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंबई ने की बोली की शुरुआत

    सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने ग्रीन को खरीदने में रुचि दिखाई। इसके बाद राजस्‍थान रॉयल्‍स भी मैदान में उतर आई। आरआर के बाद कोलकाता ने भी बोली लगाना शुरू की। 13 करोड़ 80 लाख पर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की एंट्री हुई। इसके बाद कोलकाता और चेन्‍नई के बीच जमकर खींचतान देखने को मिली। 25 करोड़ के बाद चेन्‍नई पीछे हट गई।

    आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी

    कैमरन ग्रीन आईपीएल के इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इतना ही नहीं वह ऑक्‍शन में बिकने वाले सबसे महंगे विदेशी प्‍लेयर भी बने हैं। उन्‍होंने मिचेल स्‍टार्क को पीछे छोड़ दिया है।

    • ऋषभ पंत: 27 करोड़ (एलएसजी)
    • श्रेयस अय्यर: 26.75 करोड़ (पीबीकेएस)
    • कैमरन ग्रीन: 25.20 करोड़ (केकेआर)
    • मिचेल स्टार्क: 24.75 करोड़ (केकेआर)
    • वेंकटेश अय्यर: 23.75 करोड़ (केकेआर)

    ग्रीन को मिलेंगे 18 करोड़

    कैमरन ग्रीन भले ही 25.20 करोड़ रुपये में बिके हों, पर उनके खाते में सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही आएंगे। बचे हुए 7 करोड़ 20 लाख रुपये बीसीसीआई को मिलेंगे। बोर्ड इसे प्‍लेयर्स की भलाई के लिए खर्च करेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्‍यों होगा।

    बीसीसीआई के 'मैक्सिमम फीस' रूल के चलते ग्रीन को करोड़ों का घाटा होगा। नियम के मुताबिक, ऑक्शन में किसी विदेशी खिलाड़ी की अधिकतम कीमत हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब (18 करोड़) और पिछले मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे प्‍लेयर की कीमत में से जो भी कम होगी, वह होती है। फिर चाहे नीलमी के दौरान प्‍लेयर की बोली कितनी भी लग जाए।

    इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब 18 करोड़ था। वहीं आईपीएल 2025 से पहले हुए मेगा ऑक्‍शन में ऋषभ पंत सबसे महंगे बिके थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। दोनों में हाईएस्ट रिटेंशन स्लैब कम (18 करोड़) है। ऐसे में कैमरून ग्रीन को 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। वहीं कोलकाता के खाते से 25.20 करोड़ रुपये ही कटेंगे।

    यह भी पढ़ें- IPL 2026 Auction, Cameron Green: कैमरन ग्रीन ने तोड़ा रिकॉर्ड, 25.20 करोड़ में कोलकाता ने खरीदा

    यह भी पढ़ें- CSK IPL Auction 2026 LIVE: 43.40 करोड़ लेकर ऑक्‍शन में उतरी चेन्‍नई सुपर किंग्‍स, भरने हैं 9 स्‍लॉट