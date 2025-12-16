IPL Auction 2026: आगरा के कार्तिक शर्मा ने मारा मैदान, CSK ने लगाई रिकॉर्ड ऊंची बोली; राहुल चाहर को इंतजार
आगरा के कार्तिक शर्मा ने IPL Auction 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उनके लिए रिकॉर्ड बोली लगाई, जबकि राहुल चाहर को अभी भी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। IPL Auction 2026 में इस बार आगरा का एक और लाल चमका है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने प्रतिभा का आंकलन करते हुए आगरा के रहने वाले कार्तिक शर्मा को ऊंची बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। वहीं क्रिकेटर राहुल चाहर को अभी इंतजार करना पड़ रहा है।
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में चल रही आइपीएल 2026 मिनी नीलामी में राजस्थान के विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ी बोली लगाकर 14.20 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा। उनका बेस प्राइस 30 लाख था, जो 47 गुणा बढ़कर रिकार्ड बन गया।
बोदला के रहने वाले खिलाड़ी को पहली बोली में ही खरीदार मिलने से किस्मत चमकी है। कार्तिक, पिछले सीजन की सूची में नाम सबसे अंत में होने के कारण बोली में शामिल नहीं हो सके थे। इस खरीद से वे अनकैप्ड खिलाड़ियों की सबसे महंगी जोड़ी में शामिल हो गए।
वहीं, लेग स्पिनर राहुल चाहर का बेस प्राइस एक करोड़ है, लेकिन अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला, बोली जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।