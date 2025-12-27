जिम, पूल और घोड़ों का अस्तबल... सलमान के पनवेल फार्महाउस की ये खास बातें उड़ा देंगी आपके होश

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज 60 साल के हो गए हैं। भाईजान ने हमेशा की तरह अपना खास दिन मुंबई की चकाचौंध से दूर पनवेल स्थित फार्महाउस पर मनाया। वहीं, सलमान ने फार्महाउस के बाहर मीडिया और फैंस के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान उनके भाई अरबाज खान पत्नी शूरा खान और भतीजों के साथ नजर आए।

दोस्तों ने बढ़ाई पार्टी की रौनक बर्थडे के जश्न में सलमान खान के परिवार के साथ-साथ उनके खास दोस्तों ने भी में शिरकत कर माहौल को और शानदार बना दिया। बता दें कि दबंग खान का पनवेल फार्महाउस केवल एक आलीशान प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उनकी शांति और सादगी की पहचान है।

80 करोड़ का आलीशान फार्महाउस View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) सलमान का यह पनवेल फार्महाउस करीब 150 एकड़ में फैला है, जिसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जाती है। यहां वह शूटिंग और भीड़भाड़ से दूर खुद के लिए समय निकालते हैं और नेचर के करीब रहते हैं। फार्महाउस में प्राइवेट जिम की सुविधा

(Picture Credit - Instagram) सलमान खान अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। चाहे उम्र कोई भी हो, उनके रूटीन में वर्कआउट सबसे जरूर है। इसी वजह से उनके पनवेल फार्महाउस में एक मॉडर्न प्राइवेट जिम मौजूद है। स्विमिंग पूल और रिसॉर्ट जैसा अहसास (Picture Credit - Instagram) बता दें कि इस फार्महाउस में एक खूबसूरत स्विमिंग पूल भी है, जो इसे एक लग्जरी रिसॉर्ट जैसा एहसास देता है। यहां सलमान खान मुंबई की भागदौड़ से दूर सुकून और शांति के पल बिताते हैं। एक्टर अक्सर सोशल मीडिया पर पूल साइड फोटोज शेयर कर चर्चा में रहते हैं।

खेतों में किसान सलमान खान View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) बी-टाउन के सुपरस्टार, होस्ट और प्रोड्यूसर होने के बावजूद सलमान का एक अलग किसान रूप भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पनवेल स्थित फार्महाउस में हरियाली से घिरे खेत हैं, जहां सलमान खुद बीज बोते, फसल की देखभाल और कटाई करते नजर आते हैं। कोविड के दौरान उन्होंने यहां की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। जानवरों के लिए खास ठिकाना