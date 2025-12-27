Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जिम, पूल और घोड़ों का अस्तबल... सलमान के पनवेल फार्महाउस की ये खास बातें उड़ा देंगी आपके होश

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन पनवेल स्थित अपने 80 करोड़ के आलीशान फार्महाउस पर मनाया। बर्थडे सेलिब्रेशन में उनके खास और करीबी ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    सलमान खान के पनवेल फार्महाउस की ये अनसुनी बातें कर देंगी आपको हैरान (Picture Credit - Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान आज 60 साल के हो गए हैं। भाईजान ने हमेशा की तरह अपना खास दिन मुंबई की चकाचौंध से दूर पनवेल स्थित फार्महाउस पर मनाया। वहीं,  सलमान ने फार्महाउस के बाहर मीडिया और फैंस के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान उनके भाई अरबाज खान पत्नी शूरा खान और भतीजों के साथ नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोस्तों ने बढ़ाई पार्टी की रौनक

    बर्थडे के जश्न में सलमान खान के परिवार के साथ-साथ उनके खास दोस्तों ने भी में शिरकत कर माहौल को और शानदार बना दिया। बता दें कि दबंग खान का पनवेल फार्महाउस केवल एक आलीशान प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उनकी शांति और सादगी की पहचान है।

    80 करोड़ का आलीशान फार्महाउस

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

    सलमान का यह पनवेल फार्महाउस करीब 150 एकड़ में फैला है, जिसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जाती है। यहां वह शूटिंग और भीड़भाड़ से दूर खुद के लिए समय निकालते हैं और नेचर के करीब रहते हैं।

    फार्महाउस में प्राइवेट जिम की सुविधा

    Private gym facility at Panvel Farmhouse

    (Picture Credit - Instagram)

    सलमान खान अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। चाहे उम्र कोई भी हो, उनके रूटीन में वर्कआउट सबसे जरूर है। इसी वजह से उनके पनवेल फार्महाउस में एक मॉडर्न प्राइवेट जिम मौजूद है।

    स्विमिंग पूल और रिसॉर्ट जैसा अहसास

    Swimming pool facility at Panvel farmhouse

    (Picture Credit - Instagram)

    बता दें कि इस फार्महाउस में एक खूबसूरत स्विमिंग पूल भी है, जो इसे एक लग्जरी रिसॉर्ट जैसा एहसास देता है। यहां सलमान खान मुंबई की भागदौड़ से दूर सुकून और शांति के पल बिताते हैं। एक्टर अक्सर सोशल मीडिया पर पूल साइड फोटोज शेयर कर चर्चा में रहते हैं।

    खेतों में किसान सलमान खान

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

    बी-टाउन के सुपरस्टार, होस्ट और प्रोड्यूसर होने के बावजूद सलमान का एक अलग किसान रूप भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पनवेल स्थित फार्महाउस में हरियाली से घिरे खेत हैं, जहां सलमान खुद बीज बोते, फसल की देखभाल और कटाई करते नजर आते हैं। कोविड के दौरान उन्होंने यहां की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया।

    जानवरों के लिए खास ठिकाना

    Special shelter for animals at Panvel farmhouse

    (Picture Credit - Instagram)

    यह तो सभी जानते हैं कि सलमान खान को जानवरों से खास लगाव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके फार्महाउस में एक एनिमल शेल्टर भी है, जहां घोड़े और अन्य जानवरों के लिए सुरक्षित स्थान बनाया गया है। भाईजान की यह जगह ग्रामीण जीवन की सादगी को दर्शाती है। फार्महाउस में बना खूबसूरत बंगला नई टेक्नोलॉजी और देसी अंदाज का बेहतरीन मेल है। यहीं सलमान और उनका परिवार पनवेल में ठहरते हैं। 

    यह भी पढ़ें - लुई पाश्चर: वो शख्स जिसने दुनिया को सिखाया 'पाश्चराइजेशन' और खोजी रेबीज जैसी लाइलाज बीमारी की वैक्सीन

    यह भी पढ़ें - दीवारें नहीं, दिखेगा सीधा आसमान, भारत के ये सुंदर 'ग्लासहाउस' स्टे बनाएंगे आपकी छुट्टियों को यादगार