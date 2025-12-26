दीवारें नहीं, दिखेगा सीधा आसमान, भारत के ये सुंदर 'ग्लासहाउस' स्टे बनाएंगे आपकी छुट्टियों को यादगार
भारत में छुट्टियां मनाने के लिए अब दीवारों के बीच कैद होने की जरूरत नहीं है। देश में कई शानदार 'ग्लासहाउस' स्टे ऑप्शन मौजूद हैं, जो आपको नेचर के नजदीक ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह आंख खुलते ही सामने दीवार नहीं, बल्कि खुला आसमान हो? जहां परदे की जगह धुंध से ढकी पहाड़ियां हों, अलार्म की जगह जंगल की सरसराहट और खिड़की से झांकती सुनहरी धूप आपका स्वागत करें।आजकल भारत में ग्लासहाउस स्टे ट्रैवल लवर्स के बीच काफी फेमस हो रहा है। ये सिर्फ ठहरने की जगह नहीं, बल्कि ऐसा एहसास है जहां नेचर और लग्जरी एक-दूसरे में घुल जाती हैं। सुबह चमकती नदियों का नजारा हो या रात में तारों भरा आसमान, हर पल किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। अगर आप भी रोजमर्रा की भीड़ से दूर, कुछ अलग और यादगार अनुभव की तलाश में हैं, तो भारत के ये ग्लासहाउस आपकी छुट्टियों को सचमुच सपनों जैसा बना सकते हैं।
मनाली
सर्दियों की छुट्टियों का आनंद लेने के लिए मनाली एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहां पर कई काफी फेमस कॉटेल/विला हैं, जो अपने शानदार हिमाचल व्यूज और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।
ऋषिकेश
ऋषिकेश से कुछ दूरी पर कई ग्लासहाउस रिसॉर्ट हैं, जहां आप दोस्तों या परिवार के साथ शांति से नेचर का मजा ले सकते हैं। यह नेचर लवर्स के लिए बेस्ट लोकेशन है। यहां का माहौल काफी शांत और सुंदर है।
गोआ
मॉर्डन ग्लासहाउस विला और स्टनिंग व्यू लोकेशन के लिए गोआ के ग्लासहाउस को चुनें। यह समुद्र के किनारे पर स्थित एक शांत और खूबसूरत पॉइंट है, जो हर किसी के दिल को खूब भाता है।
कसोल
कसोल के पास भी कई शानदार और शांत स्टे हैं, जो पहाड़ों की चोटी पर बने केबिन के लिए फेमस हैं। यहां आप बोनफायर नाइट्स और लोकल खाने का आनंद ले सकते हैं और यहां की वादियां कपल्स और यात्रियों के लिए एक बेहतरीन जगह हैं।
वायनाड
धुंध और पहाड़ों से घिरा, वायनाड में कई सारे ग्लासहाउस हैं, जहां खूबसूरत तस्वीरें खींचने और शांत और हरे-भरे वातावरण का अनुभव करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहां का साउथ इंडियन फूड भी आपको खूब पसंद आएगा।
