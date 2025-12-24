बाबा विश्वनाथ ही नहीं, यूपी की धरती पर बसे हैं ये 7 चमत्कारी शिव मंदिर, एक जरूर करें दर्शन
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सिर्फ राजनीति या इतिहास के लिए नहीं, बल्कि काशी विश्वनाथ के लिए भी जाना जाता है। यहां पहुंचते ही मन शांत हो जाता है और वातावरण “हर-हर महादेव” के जयकारों से भर उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बनारस के अलावा भी यूपी की धरती पर कई अलौकिक और चमत्कारी शिव मंदिर हैं। आइए जानें इन रहस्यमयी मंदिरों के बारे में।
गोकर्णनाथ महादेव मंदिर - लखीमपुर खीरी
यूपी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक गोकर्णनाथ महादेव मंदिर है, जो लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ नामक स्थान पर स्थित है, जिसे 'छोटा काशी' भी कहा जाता है।
बटेश्वर महादेव मंदिर - आगरा
आगरा के पास यमुना किनारे बसे बटेश्वर में शिव मंदिरों की एक पूरी नगरी है। यहां सैकड़ों छोटे-बड़े मंदिर एक साथ दिखाई देते हैं, जो इसे देश के सबसे अनोखे धार्मिक स्थलों में शामिल करते हैं।
गोपेश्वर महादेव मंदिर - मथुरा वृंदावन
गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो पवित्र यमुना नदी के पास स्थित है। यहां पर हजारों भक्त भगवान शिव की पूजा-आराधना के लिए आते हैं।
नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर - अयोध्या
अयोध्या की पवित्र धरती पर शिव की उपस्थिति भक्त के मन में नई शक्ति, नए उत्साह और अटूट विश्वास का संचार करती है। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर का निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने कराया था।
औघड़नाथ महादेव मंदिर- मेरठ
मेरठ महानगर के छावनी क्षेत्र में स्थित औघड़नाथ महादेव मंदिर एक सिद्धपीठ है, जिसका इतिहास काफी प्राचीन है। यहां पर सावन के दौरान लाखों भक्त जलाभिषेक के लिए आते हैं।
मनकामेश्वर महादेव मंदिर - प्रयागराज
मुगल बादशाह अकबर के किले के समीप यमुना नदी के किनारे मनकामेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। मान्यता है कि इनकी पूजा से मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं।
श्री गौरी शंकर मंदिर - कन्नौज
कन्नोज जिले में बना श्री गौरी शंकर मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां शिव जी के साथ पूजा शिव परिवार इस शिवलिंग में स्थापित है। इस प्रसिद्ध शिव मंदिर का इतिहास काफी पुराना है।
