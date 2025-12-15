रामायण सर्किट से लेकर चारधाम तक, भारत की संस्कृति से रूबरू कराती 'भारत गौरव ट्रेनें', पढ़ें पूरी डिटेल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की समृद्ध संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखने की चाह रखने वाले लोगों के बीच भारत गौरव ट्रेनें खूब पसंद की जा रही हैं। भारतीय रेलवे की इस खास पहल ने पर्यटन को एक नया और सुविधाजनक रूप दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यही वजह है कि कम समय में ही ये ट्रेनें यात्रियों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। आइए जानें कि भारत गौरव ट्रेन हैं क्या, इनमें क्या खास सुविधाएं मिलती हैं और ये किन-किन जगहों पर चलती हैं। भारत गौरव ट्रेन क्या है? भारत गौरव ट्रेनें दरअसल भारतीय रेलवे की थीम आधारित टूरिस्ट ट्रेनें हैं, जिन्हें “भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन्स” के तहत चलाया जा रहा है। इन ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को एक ही पैकेज में आरामदायक यात्रा, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण और ठहरने-खाने की सुविधाएं देना है। यानी यात्रियों को अलग-अलग बुकिंग की झंझट से छुटकारा मिलता है और पूरी यात्रा पहले से तय प्लान के अनुसार होती है।

(Picture Courtesy: IRCTC) कब शुरू हुई भारत गौरव ट्रेनें? रेल मंत्रालय ने नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेन नीति लागू की थी। इस नीति के तहत निजी और सरकारी सर्विस प्रोवाइडर्स को टूरिस्ट ट्रेनें चलाने की अनुमति दी गई। इसका मकसद पर्यटन क्षेत्र में इंवेस्टमेंट बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को पहुंचाना था।

इस ट्रेन में क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? भारत गौरव ट्रेनें एक ‘ऑल-इन-वन टूर पैकेज’ की तरह काम करती हैं। इसमें आरामदायक ट्रेन यात्रा के साथ-साथ बस के जरिए लोकल साइटसीइंग, अच्छे होटलों में ठहरने की व्यवस्था, टूर गाइड, अच्छा और शुद्ध खाना, ट्रैवल इंश्योरेंस और ऑनबोर्ड सेवाएं शामिल होती हैं। बुजुर्ग यात्रियों और परिवार के साथ सफर करने वालों के लिए यह सुविधा काफी मददगार साबित हो रही है।

कितनी एजेंसियां और ट्रेनें जुड़ी हैं? फिलहाल देशभर में 22 सर्विस प्रोवाइडर्स इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिनमें भारतीय रेलवे के 11 जोन शामिल हैं। अभी 12 ट्रेन रेक संचालन में हैं और जैसे-जैसे मांग बढ़ रही है, वैसे-वैसे रेक की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इससे यह साफ है कि भारत गौरव ट्रेनें भविष्य में और विस्तार लेने वाली हैं।

ये ट्रेनें किन-किन जगहों पर जाती हैं? भारत गौरव ट्रेनें अलग-अलग थीम और सर्किट पर चलाई जाती हैं। इनमें धार्मिक सर्किट जैसे ज्योतिर्लिंग दर्शन, चारधाम यात्रा, रामायण और बौद्ध सर्किट शामिल हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राज्य-विशेष पर्यटन सर्किट भी तय किए जाते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स को यह पूरी छूट होती है कि वे बाजार की मांग के अनुसार रूट और थीम तय करें।