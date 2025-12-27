Salman Khan ने सिर्फ 1 रुपये में की थी ये फिल्म, कोई भी एक्टर नहीं बनना चाहता था इस मूवी का हिस्सा!
Salman Khan हिंदी सिनेमा के सबसे महंगे कलाकारों में से एक हैं। मगर शायद ही आपको पता हो कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म की थी जिसके लिए उन्हें सिर्फ 1 रुपये फ
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब कोई स्टार अपने करियर के पीक पर होता है तो वह फूंक-फूंककर कदम रखता है। फिल्मों का चुनाव सोच-समझकर करता है, ताकि कोई भी किरदार उसके लिए टाइपकास्ट न बन जाए। हालांकि, कुछ कलाकार रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। सलमान खान (Salman Khan) भी उन्हें कलाकारों में शुमार हैं।
सलमान खान ने पर्दे पर रोमांस भी किया और एक्शन भी। आज वह बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की लिस्ट में शुमार हैं। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं जिन्हें करने से पहले कुछ सितारे 10 बार सोचते हैं। आपको शायद ही पता हो कि अभिनेता की एक फिल्म थी जिसे बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने रिजेक्ट कर दी थी।
सलमान खान का चैलेंजिंग रोल
यह फिल्म थी फिर मिलेंगे (Phir Milenge)। रेवती निर्देशित फिल्म में सलमान खान के अलावा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी तमन्ना (शिल्पा) की होती है जो रोहित (सलमान) के साथ वन नाइट स्टैंड के बाद HIV पॉजिटिव हो जाती है। जब यह बात उसकी कंपनी को पता चलता है तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। फिर वह कोर्ट में अपने पूर्व साथियों के खिलाफ केस करती है।
कई स्टार्स ने रिजेक्ट की थी फिल्म
फिर मिलेंगे भले ही बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चल पाई थी, लेकिन इसे क्रिटिक्स ने खूब सराहा था। फिल्म में सलमान की भी काफी तारीफ हुई थी। मगर इस रोल के लिए अभिनेता कभी भी पहली च्वॉइस नहीं थे। एक बार प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह ने बताया था कि उन्होंने कई अभिनेताओं को इस रोल के लिए चुना था लेकिन सभी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था।
सलमान खान ने ली थी कितनी फीस?
कोई भी ऐसे सब्जेक्ट को टच नहीं करना चाहता था। उस वक्त सिर्फ सलमान ने फिल्म करने के लिए हामी भरी थी। उन्होंने HIV से जुड़ी जागरुकता फैलाने के लिए यह रोल किया। दिलचस्प बात यह है कि अभिनेता ने इस फिल्म के लिए सिर्फ 1 रुपये फीस ली थी।
