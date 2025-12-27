Salman Khan ने सिर्फ 1 रुपये में की थी ये फिल्म, कोई भी एक्टर नहीं बनना चाहता था इस मूवी का हिस्सा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब कोई स्टार अपने करियर के पीक पर होता है तो वह फूंक-फूंककर कदम रखता है। फिल्मों का चुनाव सोच-समझकर करता है, ताकि कोई भी किरदार उसके लिए टाइपकास्ट न बन जाए। हालांकि, कुछ कलाकार रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। सलमान खान (Salman Khan) भी उन्हें कलाकारों में शुमार हैं।

सलमान खान ने पर्दे पर रोमांस भी किया और एक्शन भी। आज वह बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की लिस्ट में शुमार हैं। उन्होंने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए हैं जिन्हें करने से पहले कुछ सितारे 10 बार सोचते हैं। आपको शायद ही पता हो कि अभिनेता की एक फिल्म थी जिसे बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने रिजेक्ट कर दी थी।

सलमान खान का चैलेंजिंग रोल यह फिल्म थी फिर मिलेंगे (Phir Milenge)। रेवती निर्देशित फिल्म में सलमान खान के अलावा शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी तमन्ना (शिल्पा) की होती है जो रोहित (सलमान) के साथ वन नाइट स्टैंड के बाद HIV पॉजिटिव हो जाती है। जब यह बात उसकी कंपनी को पता चलता है तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। फिर वह कोर्ट में अपने पूर्व साथियों के खिलाफ केस करती है।