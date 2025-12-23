Language
    धर्मेंद्र की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे Salman Khan, बोले- 'पिता समान शख्स को खो दिया'

    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    बीते 24 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का निधन हो गया था। उनकी मौत का सबसे अधिक दुख उनके परिवार के अलावा सुपरस्टार सलमान खान को हुआ है ...और पढ़ें

    धर्मेंद्र और सलमान खान (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के निधन के करीब 1 महीना होने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के इस दिग्गज का जाना इंडस्ट्री में एक युग समाप्त होने के समान है। धर्मेंद्र (Dharmendra) के परिवार के अलावा सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) को भी उनके देहांत से गहरा सदमा पहुंचा है। इसको लेकर कई मौके पर सलमान अपना दर्द बयां कर चुके हैं।

    अब इंटरनेशनल लेवल पर भी सलमान खान धरम जी को लेकर शोक जताया है और बताया है कि उनकी मौत का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आइए जानते हैं सलमान ने धर्मेंद्र को लेकर क्या-कक्या कहा है।

    धर्मेंद्र को यादकर भावुक हो सलमान 

    बीते दिनों बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान धर्मेंद्र को यादकर फूट-फूटकर रोते हुए नजर आए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अब एक इंटरनेशनल इवेंट के दौरान उन्होंने फिर से धर्मेंद्र को लेकर अपनी दिल की बात कही है-

    ''मैंने कुछ समय पहले ही पिता समान शख्स (धरम जी) को खोया है। मैंने हमेशा से उनको ही फॉलो किया था, काफी हद तक उन्होंने मुझे प्रेरित किया था। मैंने अपने करियर में जो भी कुछ किया है, वह सब धरम जी से सीखकर ही किया है। गौर करने वाली बात ये है कि दो ही व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसे रहे, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, उनमें एक मेरा पिता (सलीम खान) हैं और दूसरे धरम जी थे। वह असल जिंदगी काफी नेक, ईमानदार और अच्छे इंसान थे।''

    इस तरह से सलमान खान ने धर्मेंद्र को लेकर अपने दिल की भावनाओं को जाहिर किया है। इससे पहले भी कई मौके पर सलमान धरमजी के लिए अपने दिल में मौजूद सम्मान का जिक्र कर चुके हैं। दूसरी धर्मेंद्र ने भी कई मौके पर ये कहा था कि सलमान खान उनके तीसरे बेटे की तरह हैं। 

    24 नवंबर को हुआ था धरम जी निधन

    करीब एक महीने पहले 24 नवंबर को बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का निधन हुआ था। 89 साल की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। 6 दशक के लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई शानदार मूवीज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। इतना ही नहीं वह सलमान खान के साथ फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में भी नजर आए थे।

