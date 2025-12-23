धर्मेंद्र की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे Salman Khan, बोले- 'पिता समान शख्स को खो दिया'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के निधन के करीब 1 महीना होने जा रहा है। हिंदी सिनेमा के इस दिग्गज का जाना इंडस्ट्री में एक युग समाप्त होने के समान है। धर्मेंद्र (Dharmendra) के परिवार के अलावा सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) को भी उनके देहांत से गहरा सदमा पहुंचा है। इसको लेकर कई मौके पर सलमान अपना दर्द बयां कर चुके हैं।

अब इंटरनेशनल लेवल पर भी सलमान खान धरम जी को लेकर शोक जताया है और बताया है कि उनकी मौत का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आइए जानते हैं सलमान ने धर्मेंद्र को लेकर क्या-कक्या कहा है।

धर्मेंद्र को यादकर भावुक हो सलमान बीते दिनों बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान धर्मेंद्र को यादकर फूट-फूटकर रोते हुए नजर आए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अब एक इंटरनेशनल इवेंट के दौरान उन्होंने फिर से धर्मेंद्र को लेकर अपनी दिल की बात कही है-

इस तरह से सलमान खान ने धर्मेंद्र को लेकर अपने दिल की भावनाओं को जाहिर किया है। इससे पहले भी कई मौके पर सलमान धरमजी के लिए अपने दिल में मौजूद सम्मान का जिक्र कर चुके हैं। दूसरी धर्मेंद्र ने भी कई मौके पर ये कहा था कि सलमान खान उनके तीसरे बेटे की तरह हैं।