धर्मेंद्र के साथ टीवी पर आने के लिए Mumtaz का लगा था जैकपॉट, एक एपिसोड में कमाए थे 20 लाख

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्ट्रेस मुमताज को भला कौन नहीं जानता। अपने दौर की सबसे सफल एक्ट्रेसेज में शुमार मुमताज अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी जानी जाती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज ने एक बड़ा खुलासा किया है, जब उन्होंने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र संग पहली बार टीवी के किसी रियलिटी शो में शिरकत की थी। इस एपिसोड के लिए अभिनेत्री ने 20 लाख रुपये चार्ज किए थे।

इसके अलावा मुमताज ने टीवी शोज में कम नजर आने को लेकर भी जिक्र किया है। आइए जानते हैं अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में मुमताज ने क्या-क्या कहा है। मुमताज ने किया बड़ा खुलासा मुमताज और धर्मेंद्र की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक रही थी। इसी आधार पर लंबे अरसे बाद इन दोनों साल 2023 में टीवी पर दोबारा देखा गया था। दरअसल उस साल सोनी टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल का सीजन 13 चल रहा था, जिसमें बतौर गेस्ट मुमताज और धर्मेंद्र की जोड़ी ने एपिसोड 44 में एंट्री ली थी।

उन्होंने कहा कि कुछ सेलेब्स 3-4 लाख में राजी हो जाते हैं। मैंने उनको बताया कि सिर्फ एक बार टीवी पर गई हूं और उसके लिए 18-20 लाख रुपये लिए थे, तो मेरा प्वांइट क्लियर है। बाकी लोगों से मेरा कोई लेन-देन नहीं है, वे फ्री में भी कर सकते हैं।''