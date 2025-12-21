धर्मेंद्र के साथ टीवी पर आने के लिए Mumtaz का लगा था जैकपॉट, एक एपिसोड में कमाए थे 20 लाख
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्ट्रेस मुमताज को भला कौन नहीं जानता। अपने दौर की सबसे सफल एक्ट्रेसेज में शुमार मुमताज अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी जानी जाती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मुमताज ने एक बड़ा खुलासा किया है, जब उन्होंने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र संग पहली बार टीवी के किसी रियलिटी शो में शिरकत की थी। इस एपिसोड के लिए अभिनेत्री ने 20 लाख रुपये चार्ज किए थे।
इसके अलावा मुमताज ने टीवी शोज में कम नजर आने को लेकर भी जिक्र किया है। आइए जानते हैं अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में मुमताज ने क्या-क्या कहा है।
मुमताज ने किया बड़ा खुलासा
मुमताज और धर्मेंद्र की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक रही थी। इसी आधार पर लंबे अरसे बाद इन दोनों साल 2023 में टीवी पर दोबारा देखा गया था। दरअसल उस साल सोनी टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल का सीजन 13 चल रहा था, जिसमें बतौर गेस्ट मुमताज और धर्मेंद्र की जोड़ी ने एपिसोड 44 में एंट्री ली थी।
सालों बाद बॉलीवुड के दो दिग्गजों को एक साथ देखना दर्शकों को काफी पसंद आया था। अब 2 साल बाद मुमताज ने इस एपिसोड को लेकर विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर खुलकर बात की है, एक्ट्रेस ने बताया है-
''मुझे टीवी पर बुलाने लिए अब भी लगातार कॉल आते हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जाती। मुझे याद है कि पहली बार मैं धरमजी के साथ वहां गई थी और मैंने उनके साथ स्टेज पर डांस भी किया था। उसके बाद से कई बार मुझे अप्रोच किया गया है, टीवी पर आने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें अपना प्राइस साफ कर दिया है।
उन्होंने कहा कि कुछ सेलेब्स 3-4 लाख में राजी हो जाते हैं। मैंने उनको बताया कि सिर्फ एक बार टीवी पर गई हूं और उसके लिए 18-20 लाख रुपये लिए थे, तो मेरा प्वांइट क्लियर है। बाकी लोगों से मेरा कोई लेन-देन नहीं है, वे फ्री में भी कर सकते हैं।''
इस तरह से मुमताज ने ये साफ किया है कि धर्मेंद्र संग रियलिटी शो में जाने के लिए अभिनेत्री ने मोटी रकम ली थी।
इन मूवीज में नजर आई धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी
अभिनेता धर्मेंद्र और मुमताज की ऑन स्क्रीन जोड़ी फैंस को काफी पसंद आती थी। दोनों ने एक साथ कई शानदार मूवीज में काम किया था, जिनमें से कुछ चुनिंदा मूवीज के नाम इस प्रकार हैं-
झील के उस पार
मेरे हमदम मेरे दोस्त
काजल
आदमी और इंसान
लोफर
चंदन का पालना
