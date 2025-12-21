भारत और पाकिस्तान दोनों.. Dharmendra ने बताई थी अपनी आखिरी इच्छा, Ikkis के लिए एक्टर ने छोड़ा था ये मैसेज
लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस है, जो उनके जाने के बाद रिलीज होगी। लेकिन धर्मेंद्र ने पहले ही फिल्म को लेकर वे क्या चाहते थे, बता दिया ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म इक्कीस का दर्शकों को बहुत इंतजार है क्योंकि यह उनकी आखिरी फिल्म है । वहीं यह फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज होने जा रही है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के वक्त धर्मेंद्र नहीं होंगे लेकिन उन्होंने पहले ही अपने फैंस के लिए एक दिल छू लेने वाला मैसेज छोड़ा था।
सनी देओल ने किया BTS वीडियो शेयर
धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने दिवंगत दिग्गज एक्टर की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो दिखाता है कि धर्मेंद्र को आने वाली फिल्म से एकता की कितनी उम्मीदें थीं। उन्होंने इच्छा जताई थी कि यह फिल्म भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शक देखें। यह मैसेज उनके बेटे सनी देओल के इस शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो से सामने आया।
वीडियो में धर्मेंद्र शूटिंग के आखिरी दिन 'इक्कीस' के प्रोडक्शन के साथ अपने अनुभव के बारे में बात करते दिख रहे हैं। उन्होंने मंदाव फिल्म्स टीम और डायरेक्टर श्रीराम के साथ काम करने के बारे में गर्मजोशी से बात की और कहा, 'मैं मंदाव फिल्म्स में आकर बहुत खुश हूं। टीम, कैप्टन, श्रीराम जी। यह बहुत अच्छे तरीके से किया गया।' उनके कमेंट्स से सेट पर अच्छे माहौल और प्रोजेक्ट में शामिल लोगों के लिए उनकी तारीफ साफ झलकती है।
क्या था धर्मेंद्र का मैसेज
धर्मेंद्र ने फिल्म के मैसेज और कहानी को भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शकों तक पहुंचाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को यह फिल्म देखनी चाहिए। मैं आज थोड़ा खुश और थोड़ा दुखी हूं, शूटिंग का आखिरी दिन है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं, अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना'। उनके शब्दों को एकता और समझदारी की अपील के तौर पर देखा गया, जो सीमाओं से परे एक भावना को दिखाता है।
सनी देओल के वीडियो में फिल्मिंग के आखिरी पलों के दौरान धर्मेंद्र के पर्सनल विचारों की एक अनोखी झलक मिलती है। एक्टर ने वीडियो के साथ एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा, 'एक मुस्कान जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया। बिना किसी सीमा के दरियादिली। मेरे पापा के लिए प्यार हमारे दिलों में गहराई से बसा है। उन्होंने हमें अपनी आखिरी फिल्म इक्कीस से आशीर्वाद दिया है। आइए इस नए साल में सिनेमाघरों में उनका जश्न मनाएं'।
जैसे-जैसे इक्कीस की रिलीज नजदीक आ रही है, शूटिंग के आखिरी दिन धर्मेंद्र के शब्द आज भी गूंज रहे हैं, जो इस बात की याद दिलाते हैं कि सिनेमा लोगों और देशों के बीच कैसे रिश्ते बना सकता है।
