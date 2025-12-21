भारत और पाकिस्तान दोनों.. Dharmendra ने बताई थी अपनी आखिरी इच्छा, Ikkis के लिए एक्टर ने छोड़ा था ये मैसेज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म इक्कीस का दर्शकों को बहुत इंतजार है क्योंकि यह उनकी आखिरी फिल्म है । वहीं यह फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज होने जा रही है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के वक्त धर्मेंद्र नहीं होंगे लेकिन उन्होंने पहले ही अपने फैंस के लिए एक दिल छू लेने वाला मैसेज छोड़ा था।

सनी देओल ने किया BTS वीडियो शेयर धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल ने दिवंगत दिग्गज एक्टर की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो दिखाता है कि धर्मेंद्र को आने वाली फिल्म से एकता की कितनी उम्मीदें थीं। उन्होंने इच्छा जताई थी कि यह फिल्म भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शक देखें। यह मैसेज उनके बेटे सनी देओल के इस शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो से सामने आया।

View this post on Instagram A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol) क्या था धर्मेंद्र का मैसेज धर्मेंद्र ने फिल्म के मैसेज और कहानी को भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शकों तक पहुंचाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को यह फिल्म देखनी चाहिए। मैं आज थोड़ा खुश और थोड़ा दुखी हूं, शूटिंग का आखिरी दिन है। मैं आप सभी से प्यार करता हूं, अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना'। उनके शब्दों को एकता और समझदारी की अपील के तौर पर देखा गया, जो सीमाओं से परे एक भावना को दिखाता है।