मैं सोशल मीडिया से ब्रेक.... पिता के जाने से सदमे में हैं Esha Deol, फैंस से की ये अपील

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने बताया है कि वह अभी भी अपने पिता को खोने के दुख से उबर रही हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी मां हेमा मालिनी के साथ अपने दिवंगत पिता के लिए एक प्रार्थना सभा रखी थी। आज, एक्ट्रेस ने अनाउंस किया कि वह सोशल मीडिया से ब्रेक लेने और अपने प्रोफेशनल कामों पर लौटने का प्लान बना रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ईशा ने लिखा, 'मैंने कुछ काम की कमिटमेंट्स काफी समय से रोक रखी थीं, जिन्हें मैं अब आने वाले दिनों में आप सभी के साथ पोस्ट और शेयर करूंगी। कृपया मुझे एक इंसान के तौर पर और सबसे जरूरी, एक बेटी के तौर पर समझें जो अभी भी अपने सबसे प्यारे पिता को खोने के दुख से गुजर रही है।

पिछले महीने धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटियों ने नई दिल्ली में उनकी याद में एक प्रार्थना सभा रखी थी। कई जाने-माने राजनेता और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए। 8 दिसंबर को अपने पिता के 90वें जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए, ईशा ने एक दिल छू लेने वाला ट्रिब्यूट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'मैं आपको बहुत याद करती हूं पापा... आपकी वॉर्म, प्रोटेक्टिव गले लगने वाली बातें जो सबसे आरामदायक कंबल जैसी लगती थीं, आपके नरम लेकिन मजबूत हाथों को पकड़ना जिनमें अनकहे मैसेज होते थे और आपकी आवाज जो मेरा नाम पुकारती थी जिसके बाद अंतहीन बातचीत, हंसी और शायरी होती थी।