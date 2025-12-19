मैं सोशल मीडिया से ब्रेक.... पिता के जाने से सदमे में हैं Esha Deol, फैंस से की ये अपील
Esha Deol ने हाल ही में अपने पिता के जाने के बाद अपना दुख फैंस के साथ शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस से अपील की और कहा कि वे इस दुख से कभी ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने बताया है कि वह अभी भी अपने पिता को खोने के दुख से उबर रही हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी मां हेमा मालिनी के साथ अपने दिवंगत पिता के लिए एक प्रार्थना सभा रखी थी। आज, एक्ट्रेस ने अनाउंस किया कि वह सोशल मीडिया से ब्रेक लेने और अपने प्रोफेशनल कामों पर लौटने का प्लान बना रही हैं।
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ईशा ने लिखा, 'मैंने कुछ काम की कमिटमेंट्स काफी समय से रोक रखी थीं, जिन्हें मैं अब आने वाले दिनों में आप सभी के साथ पोस्ट और शेयर करूंगी। कृपया मुझे एक इंसान के तौर पर और सबसे जरूरी, एक बेटी के तौर पर समझें जो अभी भी अपने सबसे प्यारे पिता को खोने के दुख से गुजर रही है।
सोशल मीडिया से ब्रेक लेंगी ईशा?
लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'यह एक ऐसा नुकसान है जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी। अगर चीजें मेरे हिसाब से होतीं तो मैं कुछ समय के लिए इस प्लेटफॉर्म से दूर रहना चाहती और ब्रेक लेना चाहती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए प्लीज दयालु और समझने वाले बनें। हमेशा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद... आप सभी से प्यार।
पिछले महीने धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटियों ने नई दिल्ली में उनकी याद में एक प्रार्थना सभा रखी थी। कई जाने-माने राजनेता और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए। 8 दिसंबर को अपने पिता के 90वें जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए, ईशा ने एक दिल छू लेने वाला ट्रिब्यूट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'मैं आपको बहुत याद करती हूं पापा... आपकी वॉर्म, प्रोटेक्टिव गले लगने वाली बातें जो सबसे आरामदायक कंबल जैसी लगती थीं, आपके नरम लेकिन मजबूत हाथों को पकड़ना जिनमें अनकहे मैसेज होते थे और आपकी आवाज जो मेरा नाम पुकारती थी जिसके बाद अंतहीन बातचीत, हंसी और शायरी होती थी।
हमारा मोटो है 'हमेशा विनम्र रहो, खुश रहो, स्वस्थ और मजबूत रहो। मैं वादा करती हूं कि आपकी विरासत को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाऊगी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपका प्यार उन लाखों लोगों तक पहुंचाऊं जो आपसे मेरी तरह प्यार करते हैं। आई लव यू पापा'।
