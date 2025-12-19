Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ikkis: इक्कीस के फाइनल ट्रेलर में Dharmendra की मुस्कान देखकर आ जाएंगे आंसू, अगस्त्य नंदा ने जीता दिल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' (Ikkis Final Trailer Out) की रिलीज डेट टाल दी गई है। हालांकि इसका फाइनल ट्रेलर जारी हो गया है। यह धर्मेंद्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    इक्कीस के एक सीन में अगस्त्य नंदा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट टाल दी गई है, लेकिन फिर भी फिल्म निर्माता इसका उत्साह बराबर बनाए हुए हैं। फिल्म अब 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली। इस बीच इसका फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगस्त्य नंदा ने किया प्रभावित

    इसके साथ ही ये धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी है जिनका 24 नवंबर, 2025 को निधन हो गया था। 2 मिनट 11 सेकंड का ट्रेलर जयदीप अहलावत की आवाज़ से शुरू होता है, जिसमें वे कहते हैं, 'मुझे आज भी उस धुएं और बारूद की गंध याद है। हम इतिहास बदलने वाले थे, लेकिन उस एक लड़के ने हमारी किस्मत बदल दी।' इसके बाद, ट्रेलर में युद्ध के दमदार दृश्य और गोलियों व बम धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं। अगस्त्य नंदा सेना की वर्दी में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के किरदार में बेहद प्रभावशाली दिखते हैं। ट्रेलर के अंत में धर्मेंद्र एक बड़ी मुस्कान के साथ नजर आते हैं और बैकग्राउंड में राजेश खन्ना का गाना 'जिंदगी एक सफर है सुहाना' बजता है।

    यह भी पढ़ें- 'इक्कीस' के परदे के पीछे का हीरो! रामपुर के दीपक भाटिया ने VFX की दुनिया में रचा इतिहास

    धर्मेंद्र ने फिल्म में अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका निभाई है। इक्कीस के कलाकारों में जयदीप अहलावत, समीर भाटिया और सिकंदर खेर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन अंधाधुन फेम श्रीराम राघवन ने किया है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

    अब कब रिलीज होती फिल्म?

    इक्किस को पहले 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज करने का प्लान था। हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने इसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। वॉर बायोपिक अब नए साल के मौके पर 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। यह फिल्म भारत के सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के जीवन पर आधारित है। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। अब देखना यह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है।

    यह भी पढ़ें- धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म पर कहर बनकर टूटा Dhurandhar, डरे मेकर्स ने बदली Ikkis की रिलीज डेट