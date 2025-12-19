Ikkis: इक्कीस के फाइनल ट्रेलर में Dharmendra की मुस्कान देखकर आ जाएंगे आंसू, अगस्त्य नंदा ने जीता दिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट टाल दी गई है, लेकिन फिर भी फिल्म निर्माता इसका उत्साह बराबर बनाए हुए हैं। फिल्म अब 1 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली। इस बीच इसका फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।

