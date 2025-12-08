Language
    'इक्कीस' के परदे के पीछे का हीरो! रामपुर के दीपक भाटिया ने VFX की दुनिया में रचा इतिहास

    By Bhaskar Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    रामपुर के दीपक भाटिया ने वीएफएक्स की दुनिया में फिल्म 'इक्कीस' के साथ इतिहास रचा है। उनके उत्कृष्ट कार्य ने फिल्म को और भी शानदार बना दिया है। उनकी सफ ...और पढ़ें

    Hero Image

    फ‍िल्‍म के कलाकार स‍िकंदर खेर के साथ दीपक भाट‍िया

    भास्कर सिंह, जागरण, रामपुर। सदाबहार अभिनेता धर्मेंद्र की अंतिम फिल्म ‘इक्कीस’ इन दिनों काफी चर्चा में है। इसी माह रिलीज हो रही मेडोक फिल्स प्रोडक्शन हाउस की इस फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा भी डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म का रामपुर से भी खास रिश्ता है। दरअसल, फिल्म में मूल रूप से रामपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र की आदर्श कालोनी के दीपक भाटिया वीएफएक्स प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।

    उन्होंने जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन में स्नातक के बाद फिल्म डायरेक्शन एवं प्रोडक्शन में डिप्लोमा हासिल किया और 10 साल पहले मुंबई चले गए। वहां सालों के संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। वह अभिनेता शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज में वीएफएक्स लाइन प्रोड्यूसर के रूप में भी काम कर चुके हैं।

    वर्तमान में मेडोक फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले वह इस साल राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर अभिनीत फिल्म ‘स्त्री-टू’ में भी विजुअल इफेक्ट से जुड़ा काम देख चुके हैं। इसके अलावा शाहरुख खान अभिनीत रा-वन, फैन, जीरो और दिलवाले में भी दीपक ने ही विजुअल इफेक्ट दिए थे।

    मेडोक प्रोडक्शन हाउस की स्त्री टू के अलावा कई कामयाब फिल्में जैसे छावा, स्काईफायर और मुंज्या में वीएफएक्स प्रोडक्शन टीम में भी दीपक रहे हैं। दीपक ने फोन पर बताया कि फिल्म इक्कीस 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के वीरतापूर्ण बलिदान की कहानी पर बनी है। ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है।

    सरस्वती शिशु मंदिर से हुई प्रारंभिक शिक्षा

    दीपक के पिता सतीश भाटिया कलक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि दीपक की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर आदर्श कालोनी से हुई, जबकि हाईस्कूल तक की पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज से की। जैन इंटर कालेज से 12वीं पास की। वह स्कूल कालेज के समय में ही नाटकों में विशेष रुचि रखते थे और उनमें हिस्सा लेते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में स्नातक किया। इसके बाद फिल्म डायरेक्शन एवं प्रोडक्शन में डिप्लोमा कर मुंबई चले गए।

    बालाजी टेलीफिल्म से की शुरुआत

    दीपक ने मुंबई में अपनी काम की शुरुआत बालाजी टेली फिल्म में बतौर एसोसिएट क्रिएटिव हेड से की। इसके बाद करीब सात वर्षों तक शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज में वीएफएक्स लाइन प्रोड्यूसर के रूप में अपनी सेवाएं दीं। जीरो और फैन फिल्म में वीएफएक्स के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में कंपनी की ओर से बेस्ट वीएफएक्स फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला।

     

