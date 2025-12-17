धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म पर कहर बनकर टूटा Dhurandhar, डरे मेकर्स ने बदली Ikkis की रिलीज डेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों धुरंधर (Dhurandhar) का कहर देखने को मिल रहा है। सुनामी की तरह फिल्म अपना जलवा बिखेर रही है। धुरंधर की आंधी ऐसी चली है कि जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। अब लीजिए धुरंधर का खौफ एक और नई फिल्म पर मंडराया है, जिसके चलते फिल्म की रिलीज ही पोस्टपोन कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धुरंधर के चलते पोस्टपोन हुई इक्कीस दरअसल हाल ही में फिल्म इक्कीस (Ikkis) के मेकर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी फिल्म अब पोस्टपोन (Ikkis Release Date) हो गई है। धर्मेंद्र (Dharmendra) की आखिरी फिल्म को अब पोस्टपोन कर दिया गया है। दरअसल, मैडॉक फिल्म्स पहले इक्कीस को 25 दिसंबर को रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे।

#BreakingNews... DINESH VIJAN'S WISE MOVE – 'IKKIS' SHIFTS TO 1 JAN 2026...

⭐️ 2017: #HindiMedium smartly shifted to a later date once #Baahubali2 locked its release.

⭐️ 2024: #Chhaava avoided a direct clash with #Pushpa2 and moved to 2025.



The postponement of #HindiMedium and… pic.twitter.com/Oc1Ha9pZJn — taran adarsh (@taran_adarsh) December 17, 2025 हालांकि फिल्म की रिलीज के लगभग अब एक हफ्ते पहले ही फिल्म की रिलीज डेट को बदल दिया गया है। मेकर्स ने ये फैसला धुरंधर की सफलता के बाद लिया है।

इसके बाद 19 दिसंबर को अवतार 3 (Avatar 3) भी आ रही है। ऐसे में इक्कीस के मेकर्स को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेकर्स ने ये फैसला किया है कि वो अब फिल्म को अगले साल रिलीज करेंगे।