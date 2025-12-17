Language
    धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म पर कहर बनकर टूटा Dhurandhar, डरे मेकर्स ने बदली Ikkis की रिलीज डेट

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर इस वक्त खूब कमाई कर रही है। इसी बीच अब फिल्म इक्कीस के मेकर्स ने रिलीज डेट बदल दी है।

    धुरंधर से डरे इक्कीस के मेकर्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों धुरंधर (Dhurandhar) का कहर देखने को मिल रहा है। सुनामी की तरह फिल्म अपना जलवा बिखेर रही है। धुरंधर की आंधी ऐसी चली है कि जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। अब लीजिए धुरंधर का खौफ एक और नई फिल्म पर मंडराया है, जिसके चलते फिल्म की रिलीज ही पोस्टपोन कर दी गई है।

    धुरंधर के चलते पोस्टपोन हुई इक्कीस

    दरअसल हाल ही में फिल्म इक्कीस (Ikkis) के मेकर्स ने ये ऐलान कर दिया है कि उनकी फिल्म अब पोस्टपोन (Ikkis Release Date) हो गई है। धर्मेंद्र (Dharmendra) की आखिरी फिल्म को अब पोस्टपोन कर दिया गया है। दरअसल, मैडॉक फिल्म्स पहले इक्कीस को 25 दिसंबर को रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे।

     

    हालांकि फिल्म की रिलीज के लगभग अब एक हफ्ते पहले ही फिल्म की रिलीज डेट को बदल दिया गया है। मेकर्स ने ये फैसला धुरंधर की सफलता के बाद लिया है।

    नए साल में रिलीज होगी फिल्म

    वहीं मेकर्स ने भले ही फिल्म को पोस्टपोन किया है तो साथ ही नई रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल अब इक्कीस अगले साल यानि 1 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। यानि नए साल के मौके पर फैंस को इक्कीस का तोहफा मिलेगा। दरअसल एक तरफ जहां धुरंधर की कमाई अच्छी हो रही है।

    Ikkis

    इसके बाद 19 दिसंबर को अवतार 3 (Avatar 3) भी आ रही है। ऐसे में इक्कीस के मेकर्स को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसलिए मेकर्स ने ये फैसला किया है कि वो अब फिल्म को अगले साल रिलीज करेंगे।

    इक्कीस की बात करें तो ये फिल्म दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म होगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा नजर आएंगे और इसके अलावा अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। श्रीराम राघवन ने फिल्म को डायरेक्ट किया है तो वहीं मैडॉक फिल्म्स ने इसे बनाया है।

