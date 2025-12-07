IKKIS के लिए तीन साल से ट्रेनिंग ले रहे थे अगस्त्य नंदा, बताया किस सीन को शूट करने में हुई सबसे ज्यादा मुश्किल
जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ओटीटी के बाद अब सिनेमाघरों में धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। वह पहली बार एक फौजी की भूमिका बड़े पर्दे पर निभाते हुए दिखाई देंगे। फौजी की भूमिका स्क्रीन पर निभाने से कलाकारों को फौजियों के जीवन को करीब से देखने के मौका मिलता है।
फिल्म इक्कीस में अगस्त्य महज 21 साल की उम्र में शहीद हुए सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका में हैं। अरुण साल 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए थे। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हाल ही में उन्होंने बताया कि 'इक्कीस' में कौन सा सीन ऐसा था, जिसे शूट करना उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था।
तीन साल तक चली थी ट्रेनिंग
मुंबई मनोरंजन संवाददाता की रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के नेवी नगर में फिल्म 'इक्कीस' को लेकर हुए एक समारोह में अगस्त्य ने कहा कि कैंटोनमेंट (सैन्य छावनी) अब घर जैसा महसूस होने लगा है। हम पिछले तीन साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहां रहना एक परिवार जैसा लगता है। मैं यहां बैठे सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप सभी अरुण खेत्रपाल के जीवन से कुछ सीखें। वह एक बहादुर और जुनूनी सिपाही थे।
अगर इस फिल्म से हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो वह यह है कि दुनिया बदलने के लिए कोई भी बहुत छोटा नहीं होते। अरुण वास्तविकता में कैसे थे, वह युद्ध में आखिरी एक-दो घंटों में उनके निर्णयों से समझ आता है, जो उन्होंने लिए थे। जब हम एक्शन सीन शूट कर रहे थे, तब समझ आ रहा था कि क्या दांव पर लगा होता है, जब आप देश के लिए लड़ते है। लोगों को पता नहीं है कि युद्ध में टैंक्स के भीतर फौजी किस दबाव में होता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके लिए पूरी फिल्म में सबसे कठिन सीन टैंक के अंदर शूट करने वाले थे।
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है 'इक्कीस'
अगस्त्य नंदा को इस फिल्म में न सिर्फ एक फौजी का किरदार निभाने, बल्कि उन्हें हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) के साथ भी इस मूवी में काम करने का मौका मिला। ये धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। 24 नवम्बर को एक्टर के निधन के बाद फिल्म से उनकी एक कविता को मैडॉक ने रिलीज की थी। अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र स्टारर ये फिल्म 25 दिसंबर को थिएटर्स में आएगी।
