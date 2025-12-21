Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिर्फ 2 लाख के चक्कर में इस टॉप एक्ट्रेस ने ठुकराई थी ब्लॉकबस्टर मूवी, एक गलती ने बनाया Hema Malini को स्टार!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:17 AM (IST)

    जिस फिल्म ने हेमा मालिनी (Hema Malini) को स्टार बना दिया था, उस फिल्म को मात्र 2 लाख रुपये के लिए बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस ने ठुकरा दिया था। हाल ही में ...और पढ़ें

    Hero Image

    इस हीरोइन ने चमकाई थी हेमा मालिनी की किस्मत। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में एक टॉप की हीरोइन थीं जिन्हें 'स्टंट फिल्म हीरोइन' बुलाया जाता था। 11 साल की उम्र में डेब्यू और सालों तक लीडिंग हीरोइन बन सिनेमा पर राज करने वालीं ये अदाकारा उसूलों की इतनी पक्की थीं कि उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को ही ठुकरा दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    60 और 70 के दशक पर राज करने वाली इस अदाकारा ने जिस ब्लॉकबस्टर फिल्म को ठुकराया था, उसी ने हेमा मालिनी को स्टारडम दिलाया था। हेमा का किरदार इतना मजबूत था कि संजीव कुमार और रजनीकांत जैसे बड़े-बड़े हीरो भी फीके पड़ गए थे।

    सीता और गीता से हेमा मालिनी बनीं स्टार

    जी हां, हम 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता (Seeta Aur Geeta) की बात कर रहे हैं। रमेश सिप्पी (Ramesh Sippy) के निर्देशन में बनी फिल्म में हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाया था। फिल्म में मेन लीड में रजनीकांत और संजीव कुमार भी थे, लेकिन अकेले हेमा दोनों पर भारी पड़ गई थीं। यह फिल्म आज भी सिनेमा की आइकॉनिक क्लासिक कल्ट में गिनी जाती है। 

    Hema Malini

    मुमताज ने ठुकराई थी फिल्म

    मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी सीता और गीता के लिए पहली पसंद नहीं थीं। यह फिल्म उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस को ऑफर हुई थी जिन्होंने मात्र 2 लाख रुपये के लिए फिल्म को ठुकरा दिया था। यह अदाकारा कोई और नहीं बल्कि टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मुमताज (Mumtaz) हैं।

    इतनी फीस के लिए मुमताज ने रिजेक्ट की थी फिल्म

    हाल ही में मुमताज ने विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में सीता और गीता को ठुकराने का राज खोला है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि वह फीस के मामले में हमेशा से ही उसूलों की पक्की रही हैं। वह कभी भी किसी भी रोल या अवसर के लिए अपनी फीस में कटौती नहीं करती हैं। उनकी जितनी डिमांड होती है, वो उतनी ही फीस लेती हैं। 

    Mumtaz

    इंटरव्यू में मुमताज ने कहा, "सिर्फ फीस ही नहीं, लेकिन हां ये भी एक कारण था। रमेश सिप्पी साहब उस वक्त के बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। इसलिए उन्हें लगा कि मैं इसे (सीता और गीता) 2 लाख रुपये में करने के लिए राजी हो जाऊंगी, क्योंकि वह बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। हर प्रोड्यूसर के अपने इगो इश्यू होते हैं। शुक्र है कि मुझे पहले से ही काफी फिल्में मिल रही थीं तो मुझे ज्यादा फीस नहीं हुआ कि यह मेरे लिए कुछ खास होगा। हमारे बीच बात नहीं बनी। लेकिन हेमा मालिनी ने वो किया है ना।"

    यह भी पढ़ें- 'मां का रोल नहीं करूंगी,' 35 साल बाद कमबैक के लिए तैयार हैं Mumtaz! रखी ये बड़ी शर्त

    हेमा मालिनी को लेकर क्या बोलीं मुमताज?

    जब मुमताज से पूछा गया कि क्या उन्हें हेमा मालिनी की ये फिल्म ठुकराने का अफसोस है तो उन्होंने कहा, "उनके करियर की कितनी और फिल्में हिट रही हैं? उनके पास ज्यादा हिट फिल्में हैं या मेरे पास? प्लीज लिस्ट बनाइए। मैंने ज्यादा हिट्स दिए हैं। मैं बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहना चाहती हूं, प्लीज भगवान मुझे माफ कर देना। चूंकि आपने सवाल पूछा, इसलिए मैंने जवाब दिया। मैं उस विषय पर काम करना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी वैल्यू या लेवल कम नहीं करना चाहती थी। प्रोड्यूसर्स सवाल करने लगते हैं कि आपने किसी के लिए कम फीस में काम किया था।"

    यह भी पढ़ें- 'मुझे मिलने नहीं दिया...', अस्पताल में Dharmendra से मिलने गई थीं Mumtaz; मायूस होकर लौटना पड़ा था वापस