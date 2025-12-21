सिर्फ 2 लाख के चक्कर में इस टॉप एक्ट्रेस ने ठुकराई थी ब्लॉकबस्टर मूवी, एक गलती ने बनाया Hema Malini को स्टार!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में एक टॉप की हीरोइन थीं जिन्हें 'स्टंट फिल्म हीरोइन' बुलाया जाता था। 11 साल की उम्र में डेब्यू और सालों तक लीडिंग हीरोइन बन सिनेमा पर राज करने वालीं ये अदाकारा उसूलों की इतनी पक्की थीं कि उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को ही ठुकरा दिया था।

60 और 70 के दशक पर राज करने वाली इस अदाकारा ने जिस ब्लॉकबस्टर फिल्म को ठुकराया था, उसी ने हेमा मालिनी को स्टारडम दिलाया था। हेमा का किरदार इतना मजबूत था कि संजीव कुमार और रजनीकांत जैसे बड़े-बड़े हीरो भी फीके पड़ गए थे।

सीता और गीता से हेमा मालिनी बनीं स्टार जी हां, हम 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता (Seeta Aur Geeta) की बात कर रहे हैं। रमेश सिप्पी (Ramesh Sippy) के निर्देशन में बनी फिल्म में हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाया था। फिल्म में मेन लीड में रजनीकांत और संजीव कुमार भी थे, लेकिन अकेले हेमा दोनों पर भारी पड़ गई थीं। यह फिल्म आज भी सिनेमा की आइकॉनिक क्लासिक कल्ट में गिनी जाती है।

मुमताज ने ठुकराई थी फिल्म मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी सीता और गीता के लिए पहली पसंद नहीं थीं। यह फिल्म उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस को ऑफर हुई थी जिन्होंने मात्र 2 लाख रुपये के लिए फिल्म को ठुकरा दिया था। यह अदाकारा कोई और नहीं बल्कि टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मुमताज (Mumtaz) हैं।

इतनी फीस के लिए मुमताज ने रिजेक्ट की थी फिल्म हाल ही में मुमताज ने विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में सीता और गीता को ठुकराने का राज खोला है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि वह फीस के मामले में हमेशा से ही उसूलों की पक्की रही हैं। वह कभी भी किसी भी रोल या अवसर के लिए अपनी फीस में कटौती नहीं करती हैं। उनकी जितनी डिमांड होती है, वो उतनी ही फीस लेती हैं।